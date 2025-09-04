압수수색 연이틀 무산…윤 "군 탄압 멈추라"

<앵커>



내란 특검팀이 지난 이틀 동안 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색에 나섰지만 의원들의 반발로 무산됐습니다. 이런 가운데 윤석열 전 대통령은 변호인을 통해 모든 책임은 자신에게 있으니 계엄에 동원된 군인들에 대한 공소를 취소해달라는 입장을 밝혔습니다.



권민규 기자의 보도입니다.



<기자>



국회 본관에 있는 국민의힘 원내대표실 압수수색 집행이 그제(2일)에 이어 어제도 무산됐습니다.



추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 의혹 관련한 압수수색이었는데, 국민의힘 의원들은 야당 말살이라고 반발하며 긴급 의원 총회를 소집하고 영장 집행을 막아섰습니다.



특검팀은 "원칙적인 절차에 따라 집행하겠다"면서도 "국민의힘과 계속 협의하겠다"고 밝혔습니다.



또 "계엄 논의가 지난해 3월부터 시작된 것으로 보여, 추 의원이 계엄을 인지했을 가능성도 배제할 수 없다"며, 추 의원이 원내대표에 선출된 지난해 5월부터 최근까지 영장에 적시된 기간만큼 압수수색이 필요하다고 강조했습니다.



이런 가운데 윤 전 대통령은 자신의 변호인을 통해 "비상계엄에 동원됐던 군인들에 대한 탄압을 멈추라"는 입장을 밝혔습니다.



윤 전 대통령은 "모든 책임은 군 통수권자였던 자신에게 묻고, 군인들에 대한 공소는 취소해달라"며 "계엄에 참여했던 군인과 그 가족들을 위해 매일 기도하고 있다"고 말했다고도 했습니다.



하지만 윤 전 대통령은 특검 조사는 물론 본인의 형사재판에도 나오지 않고 않습니다.



한편 법무부는 지난 2월 서울구치소 보안구역에 휴대전화를 반입해 윤 전 대통령에게 휴대전화를 건넨 혐의로 강의구 전 대통령실 부속실장을 고발하고 내부 감찰에 착수하기로 했습니다.



법무부는 또 윤 전 대통령이 다른 수용자들에 비해 지나치게 긴 접견시간 등 일부 문제점이 발견됐다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김준희)