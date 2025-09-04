뉴스

압수수색 연이틀 무산…윤 "군 탄압 멈추라"

권민규 기자
작성 2025.09.04 00:50 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

내란 특검팀이 지난 이틀 동안 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색에 나섰지만 의원들의 반발로 무산됐습니다. 이런 가운데 윤석열 전 대통령은 변호인을 통해 모든 책임은 자신에게 있으니 계엄에 동원된 군인들에 대한 공소를 취소해달라는 입장을 밝혔습니다.

권민규 기자의 보도입니다.

<기자>

국회 본관에 있는 국민의힘 원내대표실 압수수색 집행이 그제(2일)에 이어 어제도 무산됐습니다.

추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 의혹 관련한 압수수색이었는데, 국민의힘 의원들은 야당 말살이라고 반발하며 긴급 의원 총회를 소집하고 영장 집행을 막아섰습니다.

특검팀은 "원칙적인 절차에 따라 집행하겠다"면서도 "국민의힘과 계속 협의하겠다"고 밝혔습니다.

또 "계엄 논의가 지난해 3월부터 시작된 것으로 보여, 추 의원이 계엄을 인지했을 가능성도 배제할 수 없다"며, 추 의원이 원내대표에 선출된 지난해 5월부터 최근까지 영장에 적시된 기간만큼 압수수색이 필요하다고 강조했습니다.

이런 가운데 윤 전 대통령은 자신의 변호인을 통해 "비상계엄에 동원됐던 군인들에 대한 탄압을 멈추라"는 입장을 밝혔습니다.

윤 전 대통령은 "모든 책임은 군 통수권자였던 자신에게 묻고, 군인들에 대한 공소는 취소해달라"며 "계엄에 참여했던 군인과 그 가족들을 위해 매일 기도하고 있다"고 말했다고도 했습니다.

하지만 윤 전 대통령은 특검 조사는 물론 본인의 형사재판에도 나오지 않고 않습니다.

한편 법무부는 지난 2월 서울구치소 보안구역에 휴대전화를 반입해 윤 전 대통령에게 휴대전화를 건넨 혐의로 강의구 전 대통령실 부속실장을 고발하고 내부 감찰에 착수하기로 했습니다.

법무부는 또 윤 전 대통령이 다른 수용자들에 비해 지나치게 긴 접견시간 등 일부 문제점이 발견됐다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지