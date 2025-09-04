"'반미 모의' 따뜻한 안부를"…북중러 비꼰 트럼프

<앵커>



미국 트럼프 대통령은 중국 열병식에 불편한 심기를 드러냈습니다. 북중러 정상을 향해 미국에 맞설 모의를 꾸미고 있지만 따뜻한 안부를 전한다며 비꼬듯 말했습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



열병식이 열리기 전까지 미국 트럼프 대통령은 여유로웠습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : (중국이 대규모 열병식을 개최하고, 푸틴과 김정은이 참석하는데 이걸 도전으로 보십니까?) 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 중국은 미국이 필요하고, 시진핑 주석과 관계가 좋습니다. 중국은 우리가 그들을 필요로 하는 것보다, 우리를 훨씬 더 필요로 합니다.]



중국 시진핑 주석 좌우로 러시아 푸틴 대통령과 북한 김정은 위원장이 등장한 이후 분위기가 바뀌었습니다.



트럼프 대통령은 SNS에 글을 올려 '중국을 돕기 위해 미국이 제공한 막대한 지원과 피를 시 주석이 언급할지가 중대한 문제'라고 주장했습니다.



2차 대전 당시 미국 조종사들이 중국을 지원한 '플라잉 타이거' 활동 등을 지칭한 것으로 해석되는데, 미국인의 희생을 기억해야 한다고 강조했습니다.



트럼프는 또 미국에 맞설 모의를 함께 하고 있는 푸틴과 김정은에게 가장 따뜻한 안부를 전해달라며 비꼬듯 말했습니다.



북중러 정상의 반미 연대를 특유의 화법으로 견제한 셈입니다.



러시아 크렘린궁은 반미모의는 없었다고 반박했지만, 외신들도 이번 열병식을 미국 등 서방에 대한 도전으로 평가하고 있습니다.



동시에 미국은 러시아를 향해 전쟁 종식도 압박했습니다.



트럼프 대통령은 러시아를 지켜보고 있다면서 우크라이나 전쟁 종전 논의를 진전시켜야 한다는 뜻을 밝혔습니다.



