"러 파병, 형제의 의무"…북중 회담도 열릴 듯

김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령은 오찬 연회가 끝난 뒤 곧바로 양자 정상회담을 열었습니다. 러시아 파병을 계기로 한층 강화된 두 나라의 관계를 드러내는 모습이 곳곳에서 연출됐습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



오찬 리셉션을 마치고 인민대회당을 나선 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령.



푸틴의 전용차 아우루스 앞에서 서로 상석에 앉으라고 손짓합니다.



수행하는 김여정 부부장까지 세 사람은 한 차를 타고 정상회담장으로 이동했습니다.



댜오위타이 국빈관에서도 두 정상은 나란히 등장했습니다.



푸틴 대통령은 우크라이나와 전쟁에 참여해 준 북한군을 절대 잊지 않겠다고 말했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 특히 북한군이 영광스럽고 용감하게 싸워준 데 감사합니다.]



김 위원장은 형제의 의무라며 북러 협력을 강조했습니다.



[김정은/북한 국무위원장 : 내가 당신과 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면 또 해야되는 것이 있다면 형제적인 그런 의무로, 우리가 감당해야 할 의무로 간주하고 모든 걸 다해서 도울 용의가 있습니다.]



회담은 2시간 반 동안 이어졌고 푸틴 대통령은 김 위원장을 러시아에 초청했습니다.



[다시 한 번 오십시오, 모스크바로.]



지난해 말 이후 북한이 러시아에 1만 5천 명이 넘는 북한군을 파견하면서 혈맹으로 강화된 양국관계가 회담에서도 고스란히 드러났습니다.



김 위원장은 초청국인 중국 시진핑 주석과도 따로 만나 정상회담을 열 전망입니다.



6년 8개월 만의 정상회담인데, 북한 입장에서는 러시아와 밀착하며 상대적으로 소원해졌던 북중 관계를 회복하고, 경제 지원도 기대할 수 있습니다.



중국 입장에서도 전승절 주빈으로 초대한 김 위원장에 대한 배려와 함께 북한에 대한 영향력을 다시 한번 드러내는 계기가 될 수 있습니다.



