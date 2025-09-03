이민성호, U-23 아시안컵 예선 첫판 마카오 5대 0 대파

이미지 확대하기

▲ 마카오 5-0 물리친 한국

이민성호 22세 이하(U-22) 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 예선 첫판을 5점 차 대승으로 장식했습니다.이민성 감독이 지휘하는 한국은 오늘(3일) 인도네시아 시도아르조의 겔로라 델타 경기장에서 열린 대회 J조 1차전 마카오와 경기에서 5대 0으로 크게 이겼습니다.정재상(대구)이 전반 14분 선제 결승 골과 3대 0을 만든 후반 4분 페널티킥 추가 골을 책임지며 펄펄 날았습니다.마카오, 인도네시아, 라오스와 한 조로 묶인 한국은 조 선두로 치고 나가며 가뿐하게 조별리그 경쟁을 시작했습니다.44개 팀이 4개 팀씩 11개 조로 나뉘어 열리는 이번 예선의 각 조 1위 팀(11개 팀)과 2위 팀 가운데 성적이 좋은 상위 4개 팀을 합쳐 총 15개 팀이 U-23 아시안컵 개최국인 사우디아라비아와 함께 본선에 나섭니다.한국은 황선홍 현 대전하나시티즌 감독이 지휘 아래 나섰던 2024 U-23 아시안컵에서 인도네시아와 8강전에서 패해 10회 연속 올림픽 본선 진출에 실패한 아픈 기억이 있습니다.U-23 아시안컵은 2년에 한 번 열리며, 2026년은 올림픽이 열리는 해는 아니어서 이번 대회는 올림픽 출전권 획득 여부와는 무관합니다.이민성호의 목표는 병역 혜택이 걸린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 따내는 겁니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)