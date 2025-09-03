'케이팝 데몬 헌터스', '오징어게임' 제쳤다…넷플릭스 역대 1위

넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 영화와 쇼 부문을 모두 포함해 넷플릭스에서 가장 많이 본 작품이 됐습니다.



넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '케이팝 데몬 헌터스' 누적 시청 수는 2억 6천600만으로 집계돼 영화와 쇼 부문을 합쳐 지금까지 넷플릭스에서 가장 많이 본 콘텐츠 1위에 올랐습니다.



'케데헌'은 지난주(8월 25~31일) 시청 수를 더하면서 처음으로 '오징어 게임 1'과 '웬즈데이 1'를 뛰어넘고 역대 1위 자리를 차지했습니다.



2주 전 통계에서는 '오징어 게임 1'(2021·2억 6천520만 시청 수)과 '웬즈데이 1'(2022년·2억 5천210만 시청 수)에 이어 3위였지만, 단숨에 순위를 뒤집었습니다.



넷플릭스를 포함한 온라인동영상서비스(OTT) 시청률이 확연하게 높았던 코로나19 기간 공개된 작품들의 시청 수 기록을 '케데헌'이 잇따라 깬 것입니다.



'케데헌'은 영화 부문에서도 역대 1위에 올랐습니다.



2위는 드웨인 존슨, 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 '레드 노티스'(2021년·2억 3천90만 시청 수)가 차지했습니다.



'케데헌'은 미국 극장에서 관객들이 함께 노래를 부르며 영화를 보는 '싱어롱' 특별 상영이 진행되기도 했는데 넷플릭스에서도 싱어롱 버전의 '케데헌'이 별도로 공개됐습니다.



'케데헌'은 K팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기로, K팝 아이돌과 무속 신앙이라는 한국적인 요소를 흥미롭게 담아냈다는 평가를 받습니다.



작품 인기에 힘입어 오리지널사운드트랙 '골든'(Golden)이 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 통산 3주째 1위를 차지했습니다.