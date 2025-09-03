이 대통령 "낡은 방송 광고·편성 규제 고칠 것"

<앵커>



이재명 대통령이 광고와 편성 규제를 비롯한 낡은 방송 규제를 고치겠다고 밝혔습니다. 또 방송 콘텐츠 산업을 위해서 제도를 정비하고 재정 지원도 약속했습니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



대한민국이 독자적 방송 호출부호를 부여받은 1947년 9월 3일.



이날을 기념하기 위해 '방송의 날' 행사가 열렸습니다.



이재명 대통령은 영상 축사를 통해 대한민국 방송은 전 세계가 주목하는 'K-콘텐츠의 주역'이라고 방송인들을 격려했습니다.



이 대통령은 최근 미디어 환경의 급변으로 방송사 사업 환경이 매우 척박해졌다고 진단한 뒤, "우리의 소중한 콘텐츠 인프라가 글로벌 미디어 사업자의 하청기지로 전락하지 않게 방송산업을 섬세하게 살피겠다"고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 역차별 논란을 낳는 광고·편성 등 낡은 규제는 네거티브 방식으로 전환해서 우리 방송인들이 공정한 환경에서 창의성으로 승부할 수 있는 방안을 고민하고, 실행해 가겠습니다.]



이 대통령은 또 K-콘텐츠가 대한민국 경제의 새 열쇠가 될 수 있도록 제도 정비와 재정 지원에 힘을 모으겠다고 말했습니다.



국정기획위원회가 지난달 발표한 123개 국정 과제엔 방송광고·편성규제 완화, 네거티브 광고 체계 도입, 신·구 미디어를 아우르는 합리적인 법제 마련 등이 포함돼 있는데 이에 대한 실천 의지를 확인해 준 겁니다.



39개 방송사가 소속된 방송협회는 미디어 생태계가 선순환될 수 있도록 정부와 국회가 적극적으로 나서달라고 호소했습니다.



[방문신/방송협회장 (SBS 사장) : 여전히 지상파에만 남아 있는 차별적 규제, 외국에는 이미 없어졌는데, 대한민국에만 남아 있는 철 지난 규제는 이제 혁파됐으면 하는 것이 국내 방송사들의 공통된 바람입니다.]



방송통신위원회는 콘텐츠 제작비 급등으로 방송사들이 어려움을 겪고 있는 걸 감안해 가상 간접광고·중간광고 규제의 완화와 크로스미디어렙 도입 등을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 남일)