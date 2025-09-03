칼부림 번진 피자가맹점 인테리어 갈등…부녀 포함 3명 사망

▲ 3일 서울 관악구 한 식당에서 발생한 흉기 난동 사건을 경찰이 조사하고 있다.

서울 관악구의 한 가게에서 칼부림 사건이 벌어져 3명이 숨졌습니다.오늘(3일) 언론 취재를 종합하면 오늘 오전 10시 57분 관악구 조원동에 있는 한 프랜차이즈 피자 가게에서 가게 점주인 A(41) 씨가 본사 직원 B(49) 씨, 인테리어 업자인 C(60) 씨와 D(32) 씨 등 3명을 흉기로 찌르는 사건이 발생했습니다.C씨와 D씨는 부녀지간인 것으로 알려졌습니다.피해자 3명은 발생 직후 근처 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌고, 스스로 목숨을 끊으려던 A 씨는 당국에 구조돼 치료받고 있습니다.A 씨는 가게 인테리어 문제를 두고 피해자들과 갈등을 빚어왔으며, 오늘도 같은 이유로 말다툼하다 주방에 있는 흉기로 범행한 것으로 파악됐습니다.경찰은 치료가 끝나는 대로 A 씨 신병을 확보해 정확한 사건 경위를 조사할 계획입니다.경찰은 프랜차이즈 본사와 가맹점 사이에 매장 관리를 놓고 그간 이뤄진 논의 상황과 구체적인 갈등 여부를 비롯해 범행 경위와 배경을 전반적으로 들여다볼 방침인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)