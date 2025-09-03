뉴스

66년 만에 모인 북중러…"'평화와 전쟁' 선택 직면"

권란 기자
작성 2025.09.03
<앵커>

중국 베이징 톈안먼 망루 위에 북한과 중국, 러시아의 세 정상이 나란히 올랐습니다. 이렇게 자리에 선 건 냉전 이후 66년 만에 처음입니다. 중국은 1945년 일본의 항복 문서를 받은 날을 전승절로 지정해 기념하고 있는데요. 특히 80주년인 오늘(3일)은 중국을 중심으로 반서방 세력이 총결집하는 무대가 펼쳐졌습니다.

첫 소식, 베이징에서 권란 특파원입니다.

<기자>

시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 선두에 서서 전승절 80주년 기념식이 열릴 톈안먼 망루로 향합니다.

서로 환한 얼굴로 담소를 주고 받기도 합니다.

[시진핑/중국 국가주석 : 반갑습니다. 오랫동안 못 만났습니다.]

[김정은/북한 국무위원장 : 6년 만에 만났습니다.]

세 사람의 자리는 망루 정 중앙에 위치했습니다.

시진핑 주석의 왼편에 김 위원장이, 오른편엔 푸틴 대통령이 앉았습니다.

66년 전 중국 건국기념일 열병식에서의 김일성, 마오쩌둥, 니키타 흐루쇼프의 만남이 재현된 겁니다.

냉전 이후 처음으로 북중러 세 정상이 톈안먼 망루 위에서 열병식을 함께 지켜봤습니다.

미국 패권 국제질서에 대항하는 세력들의 견고한 결집을 상징하는 장면입니다.

시 주석은 연설에서 사실상 미국을 비난하며 새로운 세계 질서를 향한 중국의 주도적 역할을 강조했습니다.

[시진핑/중국 국가주석 : 세계는 다시 평화와 전쟁, 대화와 대결, 상생과 제로섬 사이의 선택에 직면해 있습니다. 각국과 손을 잡고 인류 운명공동체를 함께 건설할 것입니다.]

이어진 열병식 행사에서 중국은 차세대 첨단 무기를 대거 공개했습니다.

[시진핑/중국 국가주석 : 동지들 안녕하십니까. (주석님 안녕하십니까.)]

열병대 사열에 이어 45개 부대 행렬이 이어졌는데, 미국 본토 타격이 가능한 둥펑 미사일 등 신무기들이 등장하자 관중석에서는 박수가 쏟아졌습니다.

반서방 국가들을 불러 모아 영향력과 군사력을 과시한 중국의 전승절 기념식은, 미국을 향한 도전적 메시지라는 평가가 나옵니다.

(영상취재 : 양아타, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이연준)
