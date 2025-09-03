[8뉴스 예고] 중국 전승절 기념식…북중러 66년 만에 집결

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 중국 전승절 기념식…북중러 66년 만에 집결



중국 베이징 톈안먼 광장에서 열린 전승절 80주년 기념식에 북중러 정상이 나란히 서, 밀착을 과시했습니다. 북중러 정상이 한자리에 모인 건 66년 만입니다. 김정은 위원장은 이어 전승절 기념 연회에 참석하는 등 다자외교 무대에서 보폭을 넓히고 있습니다.



2. "샤넬 가방 받은 뒤 통일교 측에 감사 전화"



특검이 김건희 여사의 공소장에, 통일교로부터 현안 청탁과 함께 샤넬 가방을 받은 김 여사가 감사 전화를 했다고 적시했습니다. 통화 당시 김 여사가 "정부 차원에서 통일교에 도움을 주기 위해 노력하고 있다"는 취지로 말한 사실도 확인됐습니다.



3. 서울 관악구 식당서 흉기 휘둘러 3명 사망



서울 관악구의 한 식당에서 흉기 난동 사건이 발생해, 3명이 숨지고 용의자로 추정되는 40대 남성이 다쳤습니다. 경찰은 이들이 사업 문제로 갈등을 빚은 걸로 보고, 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



4. 건설 현장 노동자 사망 사고 잇따라



건설 현장 사망 사고가 끊이지 않고 있습니다. 어제(2일) 서울 서초구 빌라 건설 현장에 이어, 오늘 서울 성동구 GS건설 아파트 공사 현장에서 또 노동자가 추락해 숨졌습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.