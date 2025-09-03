크렘린궁, 트럼프 '반미 공모' 발언 일축…"아이러니였을 것"

▲ 우샤코프 보좌관

크렘린궁은 트럼프 미국 대통령이 중국에서 결집한 북·중·러 정상이 "반미 작당 모의"를 했다며 불편한 기색을 드러낸 데 대해 "어떠한 음모도 꾸미지 않았다"고 일축했습니다.우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 러시아 국영방송 로시야1 인터뷰에서 "(트럼프 대통령이) 세 정상이 미국에 대항할 작당 모의를 하고 있다고 주장한 것이 '아이러니', 즉 반어적 표현이었을 것으로 생각한다"고 말했습니다.우샤코프 보좌관은 "아무도 (미국에 대항하는) 음모를 꾸미려 하지 않는다고 말하고 싶다. 아무도 그런 생각조차 하지 않았다. 세 지도자 중 누구도 그런 생각을 하지 않았다"고 강조했습니다.이어 "모두가 미국과 트럼프 정부, 트럼프 대통령이 오늘날 국제 정세에서 어떤 역할을 하는지 이해하고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식에 나란히 참석한 것에 반감을 드러냈습니다.특히 "당신들이 미국에 대항할 작당 모의를 하는 동안, 블라디미르 푸틴과 김정은에게 나의 가장 따뜻한 안부 인사를 전해달라"며 반미·반서방 결속을 다진 듯한 북·중·러 정상을 견제하는 메시지를 냈습니다.(사진=게티이미지코리아)