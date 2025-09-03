푸틴 "북한군 절대 잊지 않을 것"…김정은 "형제의 의무"

▲ 회담 갖는 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령

중국 전승절 80주년 열병식 참석차 중국을 방문 중인 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령이 현지에서 별도 회담을 열어 '혈맹'을 과시했습니다.김 위원장과 푸틴 대통령은 오늘(3일) 중국 베이징에서 전승절 80주년 열병식과 연회를 마친 뒤 같은 차량을 타고 이동해 양자회담을 열었습니다.푸틴 대통령은 러시아는 현대 신 나치즘에 맞선 싸움에서 북한의 역할을 절대로 잊지 않을 것이라며 김 위원장 지도 하에 북한 특수부대가 북러 조약에 맞게 쿠르스크 해방에 참여했다고 말했습니다.이어 북한군 장병들은 용감하고 영웅적으로 싸웠다며 러시아는 북한군과 그 가족들이 겪은 희생을 절대로 잊지 않을 것이라고 사의를 표했습니다.김 위원장은 북러조약 의무로 러시아 국민·군대와 함께 싸웠다며 이 자리를 포함해 북한 군인들의 업적을 거듭 치하해 특히 감사하다고 화답했습니다.이어 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면, 더 해야 하는 것이 있다면 형제적 의무로 모든 걸 다해서 도울 용의가 있다고 말했습니다.김 위원장과 푸틴 대통령의 정상회담은 이번이 네 번째입니다.(사진=AP, 연합뉴스)