관악 피자가게서 흉기 난동…무차별 아닌 '사업 갈등' 추정

오늘(3일) 오전 서울 관악구의 한 피자가게에서 가게 사장인 40대 남성이 흉기를 휘둘러 3명이 숨졌습니다. 정확한 범행 동기는 밝혀지지 않은 가운데, 사업과 관련해서 갈등이 있었던 것으로 알려지고 있습니다.



식당 주변으로 경찰의 과학수사 차량이 주차돼 있고, 접근할 수 없도록 통제선이 처져 있습니다.



오늘 오전 서울 관악구 조원동의 한 피자가게에서 흉기 난동 사건이 발생했습니다.



"4명이 쓰러져 있다"는 신고가 112에 접수된 건 오늘 오전 10시 57분쯤.



현장에선 피자가게 업주인 40대 남성 A 씨를 포함해 남성 3명과 여성 1명이 발견돼 병원으로 옮겨졌습니다.



이 가운데 남성 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌는데, 이들과 여성 1명 모두 숨졌습니다.



경찰은 4명 가운데 숨진 3명을 제외한 피자가게 업주 남성 A 씨를 피의자로 보고 있습니다.



A 씨는 범행 후 현장에서 자해한 것으로 알려졌으며 현재 중환자실에서 치료를 받고 있습니다.



이들이 무슨 사이고 A 씨가 왜 흉기를 휘둘렀는지 정확한 동기가 밝혀지지 않은 가운데 사업 관련 갈등에서 흉기 난동이 비롯된 것으로 알려지고 있습니다.



경찰은 묻지마식 범행은 아닌 것으로 보고 정확한 사건 경위와 범행 동기를 수사하고 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김윤성)