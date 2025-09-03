쌀값 20㎏ 당 6만 원 돌파…지난해보다 17%↑

쌀 소매가격이 심리적 마지노선으로 여겨지는 20㎏당 평균 6만 원을 넘어섰습니다.



한국농수산식품유통공사 집계에 따르면, 어제(2일) 쌀 20㎏ 평균 소매가격은 6만 294원으로 작년보다 17.2% 상승했습니다.



쌀값은 지난 7월 오름세가 가팔라져 7월 말 한때 6만 원을 웃돌았다가 정부가 8월 1일부터 할인 지원에 나서자 5만 9천 원 대를 유지했습니다.



그러다 이달 들어 한 달 만에 다시 6만 원 대로 올라선 것입니다.



---



지난 30년간 결혼 건수가 거의 반토막이 됐지만 외국인과의 혼인은 50% 이상 증가했습니다.



저출생 심화로 태어난 아기는 3분의 1로 축소됐으며, 아이를 낳아도 1명만 낳는 추세가 강해졌습니다.



통계청은 이런 내용의 '지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화'를 발표했습니다.



혼인 건수는 2024년 22만 2천400건으로 30년 전에 비하면 44.2% 적습니다.



이 가운데 외국인과의 결혼은 지난해 2만 800건으로 1995년에 비해 53.9% 늘었습니다.



---



문화체육관광부와 영화진흥위원회가 8일부터 영화 관람료 6천 원 할인권 188만 장을 추가로 배포한다고 밝혔습니다.



지난 7월 25일 배포한 영화 관람료 할인권 450만 장 중 사용기한인 지난 2일까지 사용하지 않은 잔여분을 재배포하는 것입니다.



할인권은 8일 오전 10시부터 멀티플렉스 영화상영관인 CGV와 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등의 누리집과 앱에서 발급받을 수 있습니다.



또 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서도 할인권을 제공할 예정입니다.



---



넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 통산 3주째 1위에 올랐습니다.



'골든'은 지난 7월 초 81위로 '핫 100' 차트에 진입한 뒤 애니메이션 흥행을 등에 업고 10주 연속 '핫 100' 차트에 머물고 있습니다.



빌보드 '핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수, 판매량 데이터를 종합해 순위를 매기는데, 이번 주 빌보드 '핫 100'에는 '골든' 외에도 '케이팝 데몬 헌터스' OST 4곡이 진입했습니다.