조국, '대통령 조국?' 질문에 "지금은 이재명의 시간"

▲ 발언하는 조국 혁신정책연구원장

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 오늘(3일) 경북 구미에서 열린 간담회에서 '대통령 조국'에 대한 질문에 대해 "지금은 이재명의 시간이 돼야 한다"는 답을 내놨습니다.어제부터 이틀 일정으로 대구·경북(TK) 지역을 방문 중인 조국 원장은 오늘 구미의 한 서점에서 개최한 신간 사인회 겸 당원 간담회에서 '대통령 조국'에 대한 의견을 묻자 "덕담처럼 (말씀)해 주셔서 감사한 마음"이라며 이같이 말했습니다.그는 "이재명 정부가 들어선 것은 내란을 극복한 국민의 마음이 모인 것"이라면서 "상당 기간 이재명 정부와 이재명 대통령의 성공이 중심이 돼야 한다"고 밝혔습니다.광복절 특사로 출소한 직후 바로 광폭 행보를 하는 것이 부적절하다는 더불어민주당 내 비판에 대해서는 "저를 견제하는 말씀"이라며 "그 말을 듣고 제가 가만히 있으면 혁신당은 물론 민주당에 도움이 될 것인가. 아닐 것이라 생각한다"고 했습니다.그는 "혁신당을 만들 때 제가 민주당을 미워한 게 아니다. 끊임없이 협력할 것"이라면서도 "정치든 장사든 자력으로 자강해야 한다는 게 제 소신"이라며 출소 직후에 일각서 제기됐던 민주당과의 합당설에 재차 선을 그었습니다.또 이 대통령이 최근 여야 협치를 주문한 데 대해서는 "대통령은 '여야가 만나라'고 해야 한다. 정청래 대표 보고 '장동혁 대표를 만나서 악수하라' 해야 한다"면서도 "저는 그렇게 하면 안 된다. 국민의힘과 확실히 싸워야 한다"고 언급했습니다.조 원장은 이날 페이스북에서도 국민의힘을 겨냥, "'우린 내란 정당이 아니다'고 외칠수록 너희들이 내란 정당이라는 인식은 강화·확대될 것"이라고 적었습니다.TK 지역 방문 배경에 대해선 "진보 정당이 TK 지역을 피하는 것 같은 느낌을 주면 안 된다"며 "가장 험지라고 하는, 어려운 곳에서 변화가 시작된다고 확신한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)