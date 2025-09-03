뉴스

[자막뉴스] '또 문 두드리고 장난치나?' 했는데…"멋지다" 박수 받은 청년 영웅들

작성 2025.09.03 18:00 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 19일, 미국 유타주의 한 주택 앞.

젊은 남성들이 모여 현관문을 마구 발로 차기 시작합니다.

몸으로 들이받으며 문이 부서질 듯 요동칩니다.

겉으로 보기엔 무단 침입 같고, SNS 챌린지로 오해할 만한 상황이었습니다.

그러나 이내 문이 부서지자, 한 남성이 집 안으로 뛰어들더니 급히 끌어낸 것은 다름 아닌 강아지였습니다.

[강아지 받아요!]

당시 인근에서는 대형 화재가 번지고 있었습니다.

[가브리엘 에르난데스 : 차량이 차도에 세워져 있는데도 아무도 나오지 않는 거예요. (집) 안에 자는 사람이 있을지도 모른다는 게 첫 생각이었죠.]

청년들은 강아지 짖는 소리를 듣자 망설임 없이 문을 부수기로 했습니다.

[카터 제이콥스 : 그냥 영화처럼 될 수 있는 한, 세게 (문을) 발로 차기 시작했어요. 무슨 일이 닥칠지에 대해서는 생각조차 못 했던 것 같아요.]

집은 결국 불길에 휩싸여 전소됐지만, 강아지는 무사히 구출됐습니다.

해당 집주인은 강아지를 구출한 용기 있는 청년들에게 고마움을 표시했습니다.

이 소식은 인터넷으로 빠르게 퍼져나갔고, 누리꾼들 역시 "용기 있는 행동"이라며 박수를 보냈습니다.

*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.

(취재 : 이병호, 구성 : 최강산(인턴), 영상편집 : 김수영, 디자인 : 육도현, 제작 : 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지