뉴스

김건희 공소장 입수…"국정 운영에 직·간접 관여"

전연남 기자
작성 2025.09.03 17:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

김건희 여사가 통일교 측으로부터 사넬백 등을 받은 뒤 직접 감사 전화를 한 사실이 특검 공소장에 적시됐습니다. 통일교 윤 모 전 본부장에게 전화를 해서 "대한민국 정부 차원에서 통일교에 도움을 주기 위해 노력하고 있다"는 취지의 말을 했다는 건데요. 특검팀은 "김 여사가 대통령의 국정 운영에 직간접적으로 관여했다"고 덧붙였습니다.

전연남 기자가 보도합니다.

<기자>

SBS가 입수한 김건희 여사의 17장 분량의 공소장에 따르면, 김 여사는 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 측의 명품 선물과 함께 통일교 현안 청탁을 받았고, 통일교 측에 감사 인사로 화답한 것으로 조사됐습니다.

구체적으로 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨는 2022년 4월과 7월 건진법사 전성배 씨를 거쳐 각각 802만 원, 1천271만 원 상당의 샤넬 가방, 6천220만 원 상당의 그라프 목걸이를 김 여사에게 선물했습니다.

그러면서 통일교의 각종 대규모 프로젝트와 행사에 대한민국 정부의 조직, 예산, 인사를 지원해달라'는 청탁을 했습니다.

선물 전달 이후인 2022년 7월 15일, 김 여사는 전 씨의 요청에 따라 윤 씨에게 전화해 선물 제공에 감사함을 표현하면서 "대한민국 정부 차원에서 통일교에 도움을 주기 위해 노력하고 있다"는 취지의 말을 한 것으로도 조사됐습니다.

이에 따라, 특검팀은 김 여사가 대통령의 직무에 해당하는 국정운영에 직·간접적으로 관여했다고 판단했습니다.

특검팀은 자본시장법 위반 혐의와 관련해서는, 김 여사가 도이치모터스 주가조작을 인지했음에도 작전세력에게 돈을 맡겨 시세 조종에 가담했다고 공소장에 적시했습니다.

구체적으로는 김 여사가 2010년 10월 21일에서 2012년 12월 5일 사이 3천17회 이상의 이상매매주문으로 시세를 변동시키는 행위를 통해, 8억 1천만 원가량의 차익을 실현했다고 적시됐습니다.

정치자금법 위반 혐의에 대해선 윤 전 대통령 부부가 명태균 씨로부터 무상으로 58회의 여론조사를 받은 것으로 조사됐습니다.

명 씨의 청탁을 받은 윤 전 대통령은 2022년 국회의원 보궐선거 당시 국민의힘 공천관리위원장이었던 윤상현 의원에게 김영선 전 의원의 공천을 지시했다는 내용도 공소장에 적시됐습니다.

(영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지