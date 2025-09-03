기업 임원들 "노란봉투법, 사용자성 불분명…산업 혼란 우려"

▲ 한국경영자총협회

국내 주요 기업 인사·노무 담당 임원(CHO)들은 시행을 앞둔 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 관련, 원하청 산업 생태계 붕괴를 우려하며 정부가 법 시행에 따른 불확실성을 최소화해달라고 촉구했습니다.한국경영자총협회는 오늘(3일) 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 '주요 기업 CHO 간담회'를 열었습니다.이번 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관이 직접 참여해 노란봉투법의 취지와 정책 방향을 설명했습니다.이에 대해 CHO들은 올해 임금 및 단체협상을 앞둔 상태에서 노란봉투법 통과로 산업 협장이 큰 혼란에 빠졌다며 정부가 원청 사용자에 대한 정의를 명확히 하는 등 대책을 마련해달라고 요구했습니다.CHO들은 "(노란봉투법 상) 실질적 지배력의 유무, 다수 하청노조와의 교섭 여부, 교섭 안건 등 모든 것이 불분명하다"며 "특히 사용자성 확대에 따른 노사관계 불안이 가장 크다"고 밝혔습니다.특히 사용자성의 인정 범위와 자회사나 계열사 노조와의 교섭 여부가 가장 불분명하다며 법적 분쟁 증가를 우려했습니다.CHO들은 사업체 분할·합병이나 사업장 이전, 해외투자 등 경영상 결정까지 교섭 요구가 이어질 경우 기업 경쟁력에 부정적인 영향을 줄 수밖에 없다고 지적하며 노사관계 안정을 위해 노동부가 적극적으로 나서야 한다고 주문했습니다.이에 김 장관은 노사관계 패러다임 전환을 위한 경영계의 협조를 요청했다고 경총은 전했습니다.손경식 경총 회장은 "기업들이 일자리를 지키고 성장 동력을 확보하기 위해서는 무엇보다 안정적인 노사관계가 중요하다"며 "기업 우려를 잘 살펴 노사갈등을 예방하고 경영 불확실성을 최소화해 달라"고 요청했습니다.아울러 "정년 연장, 근로 시간 등의 법·제도 변경이 추진된다면 이는 단순한 제도 변경을 넘어 고용시장과 기업 경쟁력에 직접적인 영향을 미친다"며 노사 간 대화와 합의를 강조했습니다.(사진=한국경총 제공, 연합뉴스)