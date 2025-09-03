뉴스

국민의힘 교육위 "최교진 사퇴하라"…막말·불법채용 의혹 지적

박찬범 기자
작성 2025.09.03 15:20 조회수
▲ 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다.

국민의힘이 오늘(3일) 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었습니다.

국민의힘 교육위원회 소속 의원들은 오늘 아침 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "어제 인사청문회에서 최 후보가 교육부 장관으로 적합하지 않다는 분명한 결론에 도달했다"고 밝혔습니다.

이어 "이번 청문회는 최 후보자의 부적격 사유와 거짓 사과만을 재확인하는 자리였다"며 "후보자는 교육자가 아니라 이념 정치인이었다"고 지적했습니다.

국민의힘 교육위원들은 음주운전, 학생 체벌, 막말, 조국 사태 옹호 등 최 후보자를 둘러싼 여러 논란과 문제점을 지적해 왔고, 최 후보자는 어제 인사청문회에서 사과한 바 있습니다.

국민의힘 교육위원들은 최 후보자의 전교조 출신 인사들의 불법채용 의혹도 거론했습니다.

국민의힘 교육위원들은 "전교조 출신 인사를 불법 채용, 불법 승진시킨 의혹에 그런 적 없다는 말만 둘러댔다"며 "실상은 전교조 동지들이 3번의 선거를 함께 했고 비서실장과 정책국장을 지냈다"고 지적했습니다.

교육위 간사인 조정훈 의원은 "민주당이 부정적 여론에도 임명을 강행한다면 모든 수단을 동원해 최 후보자가 적합하지 않다는 것을 국회 밖에서 알리겠다"고 공언했습니다.

(사진=연합뉴스)
