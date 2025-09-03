홈플러스, 10개 점포 12월에 문 닫는다…점포 운영 시간도 단축

이미지 확대하기

▲ 홈플러스 노조 "정부주도 M&A 촉구" 대통령실 앞 108배 행사

지난 3월 기업회생 절차(법정관리)를 개시한 홈플러스가 임대료 조정이 결렬된 15개 점포를 연내에 모두 문을 닫기로 했습니다.또 오후 11시 또는 자정까지 운영해 오던 68개 점포의 영업시간도 오후 10시로 단축하기로 했습니다.홈플러스는 오늘(3일) "5개 점포를 오는 11월 16일 폐점하는 데 이어 나머지 10개 점포를 12월에 문을 닫기로 했다"고 직원들에게 알렸습니다.임대료를 낮추는 데 합의를 보지 못한 15개 점포를 모두 연내에 문을 닫기로 한 것입니다.오는 11월 16일 문을 닫는 점포는 수원 원천·대구 동촌·부산 장림·울산 북구·인천 계산 등입니다.10개 점포는 서울 시흥·가양·일산·안산고잔·화성동탄·천안신방·대전 문화점·전주완산·부산 감만·울산 남구점입니다.홈플러스는 이들 15개 점포의 연간 영업손실이 800억 원인데 임대료가 700억 원이어서 성공적인 기업회생을 위해서는 문을 닫을 수밖에 없다는 입장입니다.홈플러스는 직원들에게 "주요 거래처의 보증금 선지급 요구와 정산 기간 단축 등 거래조건 강화로 회생 전에는 발생하지 않은 1천억 원 이상의 추가 자금 수요가 발생해 유동성이 악화하고 있다"고 설명했습니다.이어 "자금 수요가 큰 추석을 앞두고 임대료 조정이 완료된 점포에 밀린 임대료를 지급하면서 자금압박이 가중돼 현금흐름 개선이 시급한 상황"이라고 덧붙였습니다.홈플러스는 임대료 조정이 결렬된 15개 점포의 폐점과 함께 운영비 절감을 위해 모든 대형마트 점포의 운영시간을 오후 10시로 앞당기기로 했습니다.마트노조 홈플러스지부는 이날 오전 용산 대통령실 앞에서 이재명 대통령 면담과 정부 주도의 인수·합병(M&A)을 촉구하며 108배를 하는 행사도 했습니다.노조는 "지난달까지 인수 후보를 찾지 못하는 등 (대주주인) MBK파트너스 주도의 M&A는 사실상 실패했다"며 "회생 절차가 청산으로 전환되면 지역경제에 타격을 주게 될 것"이라고 주장했습니다.(사진=마트노조 홈플러스지부 제공, 연합뉴스)