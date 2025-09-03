뉴스

특검 "김건희, 도이치모터스 주가조작 알면서 공모·가담"

전연남 기자
작성 2025.09.03 14:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
특검 "김건희, 도이치모터스 주가조작 알면서 공모·가담"
김건희 특검팀은 김건희 여사가 도이치모터스 주가조작을 인지했음에도 '작전 세력'에 돈을 맡겨 시세조종에 가담한 것으로 보고, 이를 공소장에 적시했습니다.

공소장에 따르면, 김 여사는 2004년 권오수 도이치모터스 회장을 처음 소개받았고, 권 전 회장이 주가 부양 및 관리를 위해 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등을 동원해 주가를 조작한다는 사실을 알았습니다.

특검팀은 김 여사가 약 16억 원, 20억 원이 들어 있는 증권계좌를 이들 세력에게 맡겨 주식 수급에 기여하는 방식으로 주가조작에 공모·가담했다고 판단했습니다.

구체적으로 김 여사는 통정매매 등을 통해 주식 매매가 성황을 이루는 듯한 외관을 형성했을 뿐 아니라 주가 하락기에는 자신의 계좌와 직원 명의 차명계좌로 주식을 매수해 주가 방어에 가담한 것으로 드러났습니다.

특검팀은 김 여사가 '1차 주가조작' 시기에 처음 계좌를 맡겼지만 손해를 보자 2차 주가조작에도 가담했다고 판단했습니다.

김 여사는 2010년 1월 1차 시기 '주포'였던 이정필씨에게 약 16억 원이 들어 있는 증권 계좌를 위탁했습니다.

수익이 나면 30∼40%를 이 씨에게 나눠주고 손실이 나면 이를 보전받는 조건에 합의해 이 씨는 2010년 1월 12∼28일 도이치 주식 12억여 원을 매수했으나 결국 손해를 봤습니다.

김 여사는 이에 권 전 회장에게 항의하고 이 씨로부터 손실보상금으로 4천700만 원을 받은 것으로 드러났습니다.

하지만 김 여사가 별도로 매수한 물량을 비롯해 보유한 도이치 주식 69만 주의 처분에 어려움을 겪자 결국 2010년 10월 이 전 대표에게 2차 주가조작을 의뢰한 것으로 파악됐습니다.

김 여사는 블랙펄인베스트에 수익금 40%를 나눠주는 조건으로 이 전 대표에게 20억 원이 들어 있는 증권 계좌를 맡긴 것으로 나타났습니다.

특검팀은 1차 주가조작 시기 범행은 공소시효 10년이 지나 공소권이 없다는 이유로 2차 시기 범행에 대해서만 김 여사를 기소했습니다.

특검팀은 "김 여사가 2010년 10월 21일∼2012년 12월 5일 고가매수주문, 허수매수주문, 시·종가 관여주문, 통정·가장매매를 통해 주식 거래가 성황을 이루고 있는 듯 잘못 알게 하거나 시세를 변동시키는 행위를 해 8억 1천144만 3천596원의 차익을 실현했다"고 강조했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지