JYP, AI 아티스트 만든다…"글로벌 엔터테인먼트 새 미래 열 것"

▲ JYP엔터테인먼트 로고

걸그룹 트와이스와 그룹 스트레이 키즈 등이 소속된 대형 K팝 기획사 JYP엔터테인먼트는 테크 비즈니스 자회사 블루개러지와 손잡고 AI(인공지능) 아티스트를 제작한다고 밝혔습니다."JYP의 AI 아티스트는 'AI가 팬의 이름을 부르고 교감할 수 있는 존재가 될 수 있는가?'라는 질문에서 출발했으며 K팝과 K-컬처를 AI와 결합해 차세대 아티스트를 제시하는 게 목표"라면서 JYP는 "AI 아티스트로 글로벌 엔터테인먼트의 새 미래를 열겠다"고 포부를 밝혔습니다.정민종 블루개러지 공동 대표도 "엔터테인먼트의 본질을 AI로 재창조하는 첫 번째 시도"라며 "JYP의 독보적인 크리에이티브·팬 역량과 AI 혁신을 결합해 글로벌 K-콘텐츠의 또 다른 미래를 제시하겠다"고 말했습니다.블루개러지는 이를 위해 크리에이티브·팬, 캐릭터, 프로덕트·엔지니어링 세 부문에 걸쳐 전문 인재를 영입합니다.모집 직군은 시나리오, 음악, 마케팅, 3D 모델러 등 총 17개입니다.(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)