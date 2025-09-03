뉴스

JYP, AI 아티스트 만든다…"글로벌 엔터테인먼트 새 미래 열 것"

한승희 기자
작성 2025.09.03 13:56 수정 2025.09.03 14:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
JYP, AI 아티스트 만든다…"글로벌 엔터테인먼트 새 미래 열 것"
▲ JYP엔터테인먼트 로고

걸그룹 트와이스와 그룹 스트레이 키즈 등이 소속된 대형 K팝 기획사 JYP엔터테인먼트는 테크 비즈니스 자회사 블루개러지와 손잡고 AI(인공지능) 아티스트를 제작한다고 밝혔습니다.

"JYP의 AI 아티스트는 'AI가 팬의 이름을 부르고 교감할 수 있는 존재가 될 수 있는가?'라는 질문에서 출발했으며 K팝과 K-컬처를 AI와 결합해 차세대 아티스트를 제시하는 게 목표"라면서 JYP는 "AI 아티스트로 글로벌 엔터테인먼트의 새 미래를 열겠다"고 포부를 밝혔습니다.

정민종 블루개러지 공동 대표도 "엔터테인먼트의 본질을 AI로 재창조하는 첫 번째 시도"라며 "JYP의 독보적인 크리에이티브·팬 역량과 AI 혁신을 결합해 글로벌 K-콘텐츠의 또 다른 미래를 제시하겠다"고 말했습니다.

블루개러지는 이를 위해 크리에이티브·팬, 캐릭터, 프로덕트·엔지니어링 세 부문에 걸쳐 전문 인재를 영입합니다.

모집 직군은 시나리오, 음악, 마케팅, 3D 모델러 등 총 17개입니다.

(사진=JYP엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한승희 기자 사진
한승희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지