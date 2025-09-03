[스토브리그] 조국 극우 공격에 이준석의 반격…"민주당에 핫소스 1병 추가한 게 조국혁신당" (feat. 이준석 개혁신당 대표)

"2030 남성이 극우 성향을 보인다" 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 이른바 '2030 극우론'에 대해 연일 목소리를 높이고 있습니다.

여기에 이준석 개혁신당 대표도 지지 않고 비판을 이어가고 있는데요. 급기야 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연해서는 "조국은 극좌입니다"라고 단언했습니다. 듣던 정유미 앵커도 놀라고, 윤태곤 실장도 갸우뚱하게 만든 이준석 대표의 이 발언, 영상으로 확인해 보시죠.



