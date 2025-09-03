[스토브리그] "친한계, 구름 위에서 놀아요"…들의 발상이 재밌다는 이준석 (feat. 이준석 개혁신당 대표)

전당대회에 불출마한 이후 공개행보를 하지 않고 있는 한동훈 전 국민의힘 대표. 부지런히 사람을 만나고 있다며, 곧 움직일 것이라는 이야기가 친한계에서 나오고 있습니다.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 이준석 개혁신당 대표는 한동훈 전 대표를 향해 시간 낭비하지 말고 바로 이곳에 가서 선거를 준비하라고 조언했습니다. 이거 진심일까요? 친한계 인사들을 향해 구름 위에서 논다는 얘기는 또 무슨 의미일까요?



