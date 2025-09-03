[스토브리그] 홍카콜라 재개하는 홍준표, 그리고 한동훈과 함께여도…보수신당 안 됩니까? (feat. 이준석 개혁신당 대표)

정계은퇴를 선언했던 홍준표 전 대구시장이 유튜브 'TV홍카콜라'를 재개하며 정치 무대에 다시 등장하겠다고 예고했습니다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 우재준 청년최고위원과 회동하는 모습을 공개했는데요. 정치 전면에 나설 몸을 풀고 있다는 해석이 나오고 있습니다. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 이준석 개혁신당 대표와 함께 합니다. 장동혁 대표가 당권을 쥐게 되자 국민의힘 분당, 보수 진영의 신당 창당 이야기까지 수면 위로 떠올랐는데요. 장동혁 대표를 공천했던 이준석 대표, 과연 진짜로 손을 잡는 일은 없는 걸까요? 지방 선거를 앞두고 보수신당은 창당될까요? 단도직입적으로 물어보겠습니다.



