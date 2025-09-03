중국 전승절 열병식서 '전지구 사정권' 핵미사일 DF-5C 등장

▲ DF-5C

미중 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데, 중국이 3일(현지시간) 전승절 열병식에서 전 지구를 사정권으로 하는 핵 탑재 미사일 둥펑(東風·DF)-5C를 공개했습니다.중국은 이날 베이징 톈안먼 광장에서 열린 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식에서 북중러 등 각국 정상이 지켜보는 가운데 DF-5C를 선보였습니다.기존 DF-5B 대륙간탄도미사일(ICBM)의 개량형으로 추정되는 DF-5C는 액체연료를 사용하는 대륙간 전략핵미사일로, 관영 신화통신은 "중국 전략 반격 시스템의 중요한 부분으로 타격 범위가 전 세계에 이른다"고 말했습니다.이날 열병식에서는 장거리 미사일 DF-61도 첫선을 보였습니다.한 국내 군사전문가는 DF-61에 대해 "2019년 공개된 DF-41의 개량형으로 추정된다"고 설명했습니다.열병식에서는 '괌 킬러'로 불리는 DF-26의 개량형인 DF-26D도 등장했습니다.DF-26D의 최대 사거리는 5천㎞ 정도로 '제2 도련선'인 괌까지 도달 가능하며 주일 미군기지나 필리핀해를 타격하는 데도 쓰일 수 있다는 관측이 나옵니다.미 외교안보 전문지 '내셔널인터레스트'는 DF-26D가 인도·태평양의 세력균형을 기울어지게 했다면서 "DF-26D 때문에 타이완에서 유사 사태 발생 시 미 항공모함이 타이완해협 1천㎞ 밖에서 머물러야 할 것"이라고 우려한 바 있습니다.이번 열병식에는 또 주한미군 사드(고고도 미사일 방어체계) 및 일본의 SM-3 요격 시스템을 무력화할 가능성이 있다고 평가되는 중·단거리 탄도미사일 DF-17도 선보였습니다.최대 사거리 최대 1만 4천㎞ 정도로 지구상 거의 모든 표적을 타격할 수 있다는 평가를 받는 ICBM DF-41도 나왔습니다.DF 계열뿐만 아니라 미 항공모함을 원거리에서 타격할 수 있는 잉지(鷹擊·YJ)-21 극초음속 미사일 등 YJ 계열 미사일, 미국 전역을 사정권으로 하는 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 쥐랑(巨浪·JL)-3 등 JL 계열 미사일도 모습을 드러냈습니다.공격무기뿐만 아니라 '중국판 패트리엇(PAC-3)'으로 알려진 요격 미사일 훙치(紅旗·HQ)-29 등 방공시스템도 공개됐습니다.열병식장 상공에는 젠(殲·J)-20S와 J-35A 등 중국의 차세대 스텔스 전투기들이 비행했습니다.(사진=중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)