조코비치 vs 알카라스…US오픈 테니스 4강 격돌

25번째 메이저 테니스 대회 우승에 도전하는 노바크 조코비치(7위·세르비아)와 시즌 두 번째 메이저 우승을 노리는 카를로스 알카라스(2위·스페인)가 US오픈(총상금 9천만 달러·약 1천247억 원) 준결승에서 맞붙습니다.알카라스는 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 대회 10일째 남자 단식 8강전에서 이르지 레헤츠카(21위·체코)를 3대 0으로 물리치고 준결승에 올랐습니다.이어 열린 경기에서 조코비치가 홈 코트의 테일러 프리츠(4위·미국)를 3대 1로 제압하면서 두 선수가 결승행 티켓을 두고 맞붙게 됐습니다.조코비치는 US오픈에서 통산 14번째로 4강에 올라 이 부문 타이기록을 작성했습니다.또 올해 열린 모든 메이저 대회 단식에서 4강에 올랐습니다.앞선 세 대회 모두 4강에서 탈락했고, 호주오픈에선 알렉산더 츠베레프(3위·독일)에게, 프랑스오픈과 윔블던에서는 잇달아 얀니크 신네르(1위·이탈리아)에게 패했습니다.조코비치는 신네르에겐 5연패 중이지만 신네르와 함께 '현세대 2강'으로 꼽히는 알카라스를 상대로는 최근 2연승을 거뒀고, 통산 전적에서도 5승 3패로 앞섭니다.US오픈에서 조코비치와 알카라스가 대결하는 건 이번이 처음입니다.조코비치는 남녀 단식을 통틀어 메이저 대회 역대 최다인 25번째 우승에 도전하고 있습니다.조코비치 외에는 마거릿 코트(은퇴·호주)가 메이저 대회 여자 단식에서 24번 우승한 기록을 갖고 있습니다.알카라스는 통산 6번째 메이저 대회 우승과 세계 1위 탈환에 도전합니다.알카라스가 이번 대회 5경기를 모두 무실세트로 마치는 동안 조코비치는 세트 점수를 세 번 내줬습니다.8강전을 끝내는 데 걸린 시간도 조코비치가 3시간 24분으로 알카라스(1시간 56분)보다 1시간 30분 가까이 오래 걸렸습니다.알카라스보다 16살 많은 조코비치가 이틀 동안 얼마나 빠르게 체력을 회복하느냐가 승부의 관건이 될 전망입니다.대진표 반대편에서는 신네르-로렌초 무세티(10위·이탈리아), 펠릭스 오제알리아심(27위·캐나다)-앨릭스 디미노어(8위·호주) 경기가 열립니다.결승전은 알카라스-조코비치 경기 승자와 신네르의 대결이 될 가능성이 큽니다.조코비치는 프리츠에게 세트 점수 2대 0으로 앞선 채 맞은 3세트 초반, 서브를 넣으려 할 때마다 관중들이 소음을 내자 크게 흥분하며 심판에 항의하더니 세트 점수를 내주고 말았습니다.4세트에 돌입한 프리츠는 앞선 세트 막판부터 살아난 강서브를 앞세워 승부를 원점으로 돌리려 했지만 다시 평정심을 찾은 조코비치의 완벽한 리턴 앞엔 역부족이었습니다.프리츠가 팽팽하게 전개된 마지막 게임에서 고비마다 실책을 쏟아내면서 조코비치가 승리를 가져갔습니다.조코비치는 프리츠 상대 11승 무패 행진을 이어갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)