이규연 홍보수석 "이 대통령은 소통의 달인…점수는 99점"

▲ 이규연 홍보소통수석이 31일 용산 대통령실에서 이재명 대통령의 국정 관련 브리핑을 하고 있다.

이규연 대통령실 홍보소통수석이 이재명 정부 출범 후 '소통' 분야에 대한 질문에 "(이 대통령은) 99점, 홍보소통수석과 수석실의 역할 정도는 60점 정도로 합치면 59.5점 정도 되지 않을까 생각한다"고 답했습니다.이규연 홍보수석은 오늘(3일), MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 현 정부 출범 후 소통 분야에 대한 점수를 매겨달라는 진행자 요청에 "이 대통령은 소통의 달인이다"며 이같이 평가했습니다.이 수석은 이 대통령의 소통 스타일을 규정해 달라는 말엔 "소크라테스가 생각이 날 정도의 대화"라며 "'꼰대'스럽지 않은, 비폭력적 방식의 대화를 한다"고 평가했습니다.홍보소통수석실의 점수를 상대적으로 낮게 잡은 이유에 대해선 "대통령은 소통을 굉장히 잘하지 않나. 제가 잘 따라가지를 못하고 있다"고 설명했습니다.민주당이 추진하는 언론에 대한 징벌적 손해배상제와 관련, "징벌적 손해배상을 언론에 적용하는 문제는 아직 결정된 바가 없다"라고 이 수석은 말했습니다.그러면서, "대통령 발언을 보면 언론이라는 표현은 안 썼고 허위 조작 정보에 관한 문제점을 몇 차례에 걸쳐서 얘기했다"고 덧붙였습니다.이 수석은 얼마 전 북한에서 핵 폐수를 흘려 서해안의 방사선 농도가 높아졌다고 일부 유튜버들이 주장한 것을 언급했습니다.이 수석은 "(대통령이) 이를 굉장히 심각하게 받아들였다"면서, "원자력안전위원회에서 농도 채취해 검사도 했고 전혀 이상이 없었다. 그런데 계속 그런 정보를 만들어내고 조회 수를 통해 돈을 벌려는 것 아닌가, 이건 사회의 신뢰를 훼손하는 것 아니겠는가. 이런 곳은 문 닫게 해야 되는 것 아니냐 이런 말을 했다"고 설명했습니다.이어 "그렇지만, 언론만을 상대로 한 징벌적 손해배상제를 하라는 말씀은 한 적이 없다"고 강조했습니다.이 수석은 '정부나 정치인을 상대로 했던 보도와 관련해서는 징벌적 손배제를 도입하는 건 문제가 있는 것 아니냐'는 사회자 질문에는 "대기업은 공감대가 형성돼 있는데 정치인들도 고소할 수 있는 것까지 포함하는 것은 조심스럽게 접근해야 하는 것 아니냐"고 반문했습니다.이어 "꼭 반대는 아닌데 이 부분에 대해서는 굉장히 신중하게 폭넓게 들어야 된다"라고 강조하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)