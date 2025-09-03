열병식 주목할 장면?…중국, 김정은 예우했나

<앵커>



중국 전승절 열병식을 계기로 북-중-러 밀착 가능성 등에 대해서 외교안보팀 김아영 기자와 조금 더 짚어보겠습니다.



Q. 열병식에서 주목할 만한 장면?



[김아영 기자 : 저희가 주로 북한 열병식을 가지고 보도를 해드렸었는데, 열병식이라는 행사 자체가 자국의 군사력을 과시하고 선전하는 자리입니다. 톈안먼 광장에서 중국의 최첨단 무기쇼가 화려하게 펼쳐졌습니다. 오늘 가장 눈길을 끈 무기는 중국이 자랑하는 둥펑 계열 미사일입니다. 대륙간탄도미사일 둥펑 61이란 미사일이 새롭게 등장했고요. 중국은 미사일에 약자와 번호를 적어주는 모습을 볼 수 있습니다. 기존 주력 모델인 둥펑 41은 핵탄두가 최대 10개까지 탑재 가능한데, 성능이 얼마나 개선됐을지는 분석이 필요합니다. 또 둥펑17같은 극초음속 미사일도 등장했습니다. 음속의 5배로 궤적을 바꿀 수가 있어서 거의 방어가 어렵다는 평가를 받고 있고요. 또 러시아 우크라이나 전쟁에서 많이 얘기했지만 무인기가 현대전 양상을 바꿨다 얘기 많이 하는데, 무인기도 대거 선보였습니다. 스텔스를 앞세워 정찰용, 전투기 형상들이 뒤따랐고요. 위성 킬러로 불리는 요격무기 훙치(HQ) 29도 등장했습니다. 지난 열병식 때 80%가량이 신형 무기란 분석이 있었거든요. 이번에 이 장면들을 토대로 중국 전력에 대한 분석들이 이뤄지고 있을 것으로 보입니다.]



Q. 북중러 정상 한자리에…망루 위 상황은?



[김아영 기자 : 이번에 참석한 국가 정상급 인사가 한 20개 나라 정도입니다. 인도네시아는 막판에 취소했다가 다시 참석을 하기도 했는데요. 기억을 되짚어보면 중국은 앞서서 이재명 대통령의 참석도 요청했습니다. 대통령실에서 최종적으로 고사를 했는데 우리로서는 여러 고려 끝에 참석하지 않기로 한 거죠. 뒤집어서 생각해 보면 국가 정상들이 참석한 국가 상당수는 중국이 판을 깔고 있는 이 메시지에 직간접적으로 동의하고 있다. 이렇게 해석할 수도 있습니다. 관심이 아무래도 북중러 정상에 많이 쏠리기는 하는데요. 이번에 정상급에서 참석한 나라들 가운데 이란이나 벨라루스처럼 반 서방 색채가 강하거나 권위주의 정권인 경우들이 많습니다.]



Q. 중국, 김정은 예우했나?



[김아영 기자 : 그렇습니다. 크렘린궁이 중국으로부터 들었다면서 자리 배치에 대해서는 미리 설명을 했는데 그대로 됐습니다. 외교가의 의전 매뉴얼을 보면요. 중국이 주최국이기 때문에 시 주석이 중앙에 서는 게 맞습니다. 의전상의 다음 상석은 오른쪽 자리인데 여기에 푸틴 대통령이 섰죠. 다음 자리가 시 주석 왼쪽인데 여기가 김정은 위원장이 섰습니다. 바깥으로 갈수록 의전 서열은 낮아지고요. 정상들이 모이는 행사에서는 흔히 집권 시기를 좀 따져봅니다. 이걸 따져보면 세 사람 중에 제일 오래된 건 푸틴 대통령입니다. 벌써 집권 5기, 2000년부터니까 25년째 절대 권력을 행사 중이고요. 김정은 위원장은 2011년 말부터, 시진핑 주석은 2012년 말부터 집권했습니다. 참석한 다른 나라 정상 가운데 집권이 더 오래된 경우도 있기는 합니다. 그런 걸 고려해 보면 김정은 위원장에 대한 의전 서열 우대했다고 봐야겠습니다. 또 관례를 떠나서 보여지는 게 곧 외교잖아요. 이런 것들을 볼 때 중국이 시사하는 바가 있었다고 보면 될 것 같습니다.]



Q. '후계자설' 김주애 동행 의미는?



[김아영 기자 : 이번 행사가 UN이나 APEC처럼 우리가 흔히 얘기하는 회의체나 협의체가 있는 다자 외교 행사라고 보기는 조금 어렵습니다. 권위주의 정권 지도자들이 많이 모이는 자리이다 보니까요. 전례를 찾아보니까 자녀를 데리고 온 경우가 없지는 않았습니다. 10년 전 전승절 70주년 행사 당시에는 루카센코 벨라루스 대통령이 셋째 아들을 데리고 행사에 참석했는데 이 아들이 후계자로 지목이 됐었거든요. 당시에는 각국 정상과 기념 사진도 함께 촬영을 했었습니다. 그래서 이게 관전 포인트 중의 하나였는데 화면상으로 주애의 모습이 등장하지는 않았습니다. 다만, 이번 방중 일정 자체를 같이 했다는 것은 확인되고 있잖아요. 중국 방문을 통해서 외교 경험을 쌓게 해주려는 것 이것은 분명한 것 같습니다.]



Q. 김정은, 앞으로도 다자 외교 행사 등장할까?



[김아영 기자 : 경주 APEC 행사 참석 가능성은 정부는 좀 선을 긋고 있죠. 중국이나 러시아에서 개최되는 다자 행사들 같은 경우는 가능성을 좀 점쳐볼 수 있을 것 같습니다. 예를 들어 러시아 동방경제포럼 이어서 곧바로 열리는데 이번에는 러시아가 김정은 위원장 참석한다고 하지 않았기 때문에 참석하지 않을 것으로 보이고요. 다만 비행기처럼 전용기라든가 이런 안전 문제가 좀 있기 때문에 다른 일반 국가들과 같이 다자 행사에 적극적으로 참석하기는 어려울 것으로 보입니다.]



Q. 트럼프 미국 대통령 반응은?



[김아영 기자 : 북중러 정상이 한 프레임에 잡힌 게 66년 만이라고 하잖아요. 2025년에 국제 정치 현실을 가장 상징적으로 드러내는 장면이다 보니까 미국뿐 아니라 각국이 다 주목하는 행사가 됐는데요. 지금 세 사람 다 트럼프 대통령과 얘기를 할 핵심 의제들이 있습니다. 중국은 당장 관세 협상과 패권 경쟁, 러시아는 종전 협상, 북한은 비핵화 문제 있죠. 그동안 트럼프 대통령이 그런데 북중러 정상에 대해서 해온 발언들을 생각을 해보면 사이가 좋다고 하거나 칭찬하는 말을 그동안 많이 해왔습니다. 시 주석에게는 좋은 사람이다, 푸틴 대통령에게는 천재적이라고 한 적도 있고요. 김정은 위원장과는 사이가 좋다는 얘기 많이 했었죠. 우리가 흔히 이 세 정상에 트럼프 대통령까지 묶어서 강성 정치인을 의미하는 이른바 스트롱맨이라고 부르는데요. 기본적으로 미중 경쟁은 이미 구조화가 되어 있습니다. 그런데 트럼프 행정부가 기존 국제질서 규범들을 상당히 과감하게 흔들고 있는 상황이잖아요. 북중러 다 동상이몽이기는 합니다만 미국과 기본적으로 거리가 있는 국가들끼리 조금 가까워질 필요가 있다, 밀착할 필요성을 강하게 느끼고 있는 겁니다. 트럼프 시대에 미국이 만들어낸 어쩌면 역설적인 상황이라고 볼 수 있습니다.]



Q. '북중러 삼각 연대' 온도 차?



[김아영 기자 : 중국은 탈냉전 이후에 미국이 주도하는 자유 질서 아래에서 굉장히 높은 성장들을 해왔잖아요. 또 미국과는 G2라고 하죠. 패권 경쟁을 하는 입장이기 때문에 러시아, 북한과는 당연히 온도 차이가 있습니다. 러시아, 우크라이나 전쟁 초기를 보면 중국은 러시아와 거리를 유지하는데 이게 미국과의 전면적인 충돌은 피하겠다는 메시지였거든요. 하지만 지금은 트럼프 집권으로 국제 규범들이 좀 많이 와해가 됐고요. 또 북미 대화 가능성을 배제할 수가 없습니다. 여기다가 러시아 파병을 계기로 북러가 상당히 밀착하고 있기 때문에 김정은 위원장 입장에서 보면 과거에 북중이 혈맹이라고 했지만 김정은 위원장의 입장에서만 본다면 자신의 집권기에 파병을 한 북러 간에 오히려 더 혈맹이라고 생각할 가능성이 큽니다. 국정원에서 러시아로 파병 갔다가 숨진 북한 군인의 숫자만 2000명이라고 집계를 하고 있거든요. 이런 상황에서 중국으로서는 북한에 대한 영향력을 다시금 높일 필요가 있습니다.]



Q. 북한이 노리는 대내외적 효과는?



[김아영 기자 : 사실은 북미 정상회담 2018년, 19년도에는 대대적으로 예고하고 외교도 했지만 얻은 것은 별로 없었습니다. 그런데 이번에는 여러 나라 정상들과 함께 서서, 특히 중국, 러시아와 함께 서서 북한이 고립되어 있지 않다는 걸 내부적으로 과시하는 메시지가 될 것 같습니다. 또 핵 보유국 지위를 기정사실화하겠다는 판단도 있다고 봐야겠는데요. 김정은 위원장이 중국에 오기 전에 한 행보들을 보면 그 속내를 좀 읽을 수가 있습니다. 먼저 군수 기업소로 가서 전술 핵 미사일들을 살펴봤고요. 이후에는 전략 핵 미사일에 들어가는 엔진들을 살펴봤거든요. 둘 다 대내외용인 노동신문에는 실리지 않고 조선중앙통신에만 실렸는데 이건 결국은 철저하게 외부용 메시지라는 겁니다.]



Q. 북중러 대 한미일, 긴장 고조 우려?



[김아영 기자 : 한미일과 북중러를 동등한 무게로 볼 수 있느냐, 이것에 대해서 전문가들은 신중한 반응을 보이고 있습니다. 한미일 같은 경우는 이미 3자 협력이 제도화된 수준으로 올라섰다는 건데 외교장관 회담뿐 아니라 정상 간 만남도 있었고 이게 결과 문서로도 나온 적이 있죠. 미국 주도로 한미일은 하나의 소다자로 묶여 있는 반면에 북중러는 양자가 기반이라는 겁니다. 이번 행사로 한미일 대 북중러 구도가 고착화될 거라는 것은 좀 더 지켜봐야 한다, 이런 평가들이 많고요. 그런데 공교롭게도 몇 주 뒤에 뉴욕에서 UN 총회가 열립니다. 여기에 이 대통령이 UN 안보리 이사회 의장 자격으로 공개 토의를 주재할 예정이고 트럼프 대통령도 참석합니다. 이시바 시게루 일본 총리도 참석이 유력해 보여서 한 달도 안 돼서 한미일 정상이 만나는 장면 볼 수 있을지 모르겠습니다.]