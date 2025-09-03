환경단체 "백령도서 역대 최대 규모 점박이물범 서식 확인"

▲ 백령도 연안서 관찰된 점박이물범

최근 서해 최북단 백령도에서 역대 최대 규모의 점박이물범 서식이 확인됐다는 환경단체 조사 결과가 나왔습니다.인천녹색연합 황해물범시민사업단(사업단)은 지난달 27일 기준 인천시 옹진군 백령도 연안에서 점박이물범 355마리를 관찰했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.이는 2006년 해양수산부와 2019년 사업단 조사가 각각 시작된 이후 하루 기준 최대 개체 수를 기록한 것이라고 사업단 측은 설명했습니다.종전 최대 개체 수는 2023년 10월 3일 사업단이 관측한 324마리입니다.이번 조사에서는 하늬바다 물범바위·인공쉼터에서 168마리, 연봉바위에서 187마리가 확인됐습니다.사업단은 드론을 활용해 조사의 정확도를 높였습니다.특히 생후 1년 미만의 개체가 처음으로 최소 10마리 이상 관찰되는 등 어린 개체 수가 증가한 것으로 나타났습니다.점박이물범은 2006년 보호대상해양생물로 지정됐으며 겨울철에는 중국 보하이(渤海) 랴오둥만(遼東灣) 해양에서 새끼를 낳고 봄부터 가을까지는 백령도 연안에서 생활합니다.사업단은 점박이물범 개체 수 추이를 면밀히 파악하려면 백령도를 비롯한 주변 해역에서 폭넓은 조사가 필요하다고 주장했습니다.(사진=인천녹색연합 황해물범시민사업단 제공, 연합뉴스)