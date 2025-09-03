국힘 "최교진, 부적합 결론 난 '하자 종합세트'"…자진사퇴 촉구

▲ 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 선서하고 있다.

국민의힘은 오늘(3일) 최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자의 자진사퇴를 거듭 촉구했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘 논평에서 "교육을 책임질 장관 후보자로서 최소한의 품위와 균형감각, 도덕성을 갖췄다고 보기 어렵다"며 "누가 이런 사람에게 자녀의 교육을 맡기고 싶겠느냐"고 꼬집었습니다.박 수석대변인은 "민주당은 두 번 연속 낙마는 곤란하다는 이유로 또다시 맹탕 청문회로 만들며 무자격자에게 장관의 자리를 주려 한다"며 "대통령실은 최교진 후보자의 임명을 즉각 철회하고, 최 후보자 역시 교육계와 국민 앞에 사죄하는 마음으로 스스로 물러나라"고 말했습니다.최수진 원내수석대변인도 논평에서 "최 후보자가 교사 시절 성적이 떨어져 울던 학생의 뺨을 때린 경험을 아무렇지 않게 언급했다"며 "교육부 수장뿐 아니라 교사로서도 최소한의 소양도 없음을 보여주는 것"이라고 비판했습니다.이어 최 후보자의 논문 표절과 막말 논란 등을 거론, "온갖 논란으로 얼룩진 '하자 종합세트'"라며 "이런 후보가 교육부 장관을 넘어 사회부총리 자리까지 맡는다면 아이들이 뭘 보고 배우겠느냐"고 지적했습니다.국회 교육위원회 소속 국민의힘 의원들도 기자회견을 열어 "어제 인사청문회에서 최 후보가 교육부 장관으로서 적합하지 않다는 분명한 결론에 도달했다"며 "최 후보자의 사과가 진심이라면 자진 사퇴하고 이재명 정부는 후보를 즉각 지명 철회하라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)