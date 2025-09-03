정청래 "윤 정부 '이 대통령 피습사건' 축소 정황…진상조사해야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 이재명 대통령이 민주당 당 대표 시절 흉기 습격을 당한 사건과 관련해 "국가정보원의 정치 개입이 심각한 문제가 아닐 수 없다"고 밝혔습니다.정 대표는 오늘(3일) 국회 최고위원회의에서 "사건과 관련해 테러로 지정하지 말자는 내용을 담은 국정원 보고서가 확인됐다고 한다"며 이렇게 강조했습니다.그러면서 "저도 당시 현장에 있었는데 그 끔찍했던 장면을 상상하기도 싫다"며 "몇 개월간 치밀하게 준비된 암살 시도로써 제 눈으로 똑똑히 본 테러 사건이었다"고 주장했습니다.이어 "철저하게 증거가 보존되고, 철저하게 수사해야 할 것이 왠지 축소됐다는 인상을 그때도 가졌다"며 "(경찰이) 물청소로 증거를 인멸하고 축소하고 은폐하기 바빴다는 것이 이제 입증되는 것 같다"고 덧붙였습니다.정 대표는 "윤석열 정권 차원에서 해당 사건을 축소, 은폐, 왜곡, 조작한 정황이 드러나고 있는 만큼 철저한 진상조사가 필요하다"며 "국무조정실 차원의 사건 재조사와 사건 해당 사법 기관에 전면적인 재수사를 촉구한다"고 말했습니다.국회 정보위원회 민주당 간사인 박선원 의원은 어제 정보위 전체회의가 끝나고 기자들과 만나 '이재명 피습 사건'에 대해 당시 김상민 국정원 법률특보가 '테러'로 지정하지 말 것을 건의한 보고서가 있었다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)