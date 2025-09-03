'섬총각 영웅' 임영웅, 결혼관 밝혔다 "35세에 결혼하고 싶었는데…"

이미지 확대하기

가수 임영웅이 결혼관을 밝혔다.2일 방송된 SBS '섬총각 영웅'에서는 임영웅과 과학 유튜버 궤도, 철가방 요리사 임태훈, 배우 이이경이 완도의 작은 섬 소모도에서 생활하는 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 멤버들은 저녁 식사를 마친 뒤 방에 모여 앉아 진솔한 이야기를 나눴다. 이이경은 임영웅에게 "결혼 생각이 있느냐"고 물었고, 임영웅은 "생각은 있다. 대신 좀 늦게 하고 싶다"라고 답했다.이에 이이경이 "나는 원래 결혼을 엄청 빨리 하고 싶었다"라고 하자 임영웅은 "저도 원래 계획이었으면 '한 서른다섯이면 결혼해야지' 했는데, 지금 서른다섯이 됐는데 결혼 생각이 전혀 (없다)"라고 밝혔다.그러자 기혼자 임태훈은 "결혼하면 좋은 점도 많다. 두 사람의 인생이 합쳐지는 거다"라고 말했다. 이에 이이경은 "이런 얘기 들으면 안 부럽냐. 나는 이제 미치겠다. 자식도 세 명이나 낳고 싶다. 막 마음이 급해진다"라고 조급한 마음을 전했다. 임영웅도 "부럽다"며 고개를 끄덕였다.이런 동생들에게 궤도는 "결혼은 타이밍이 있다. 때가 됐을 때 연애하고 있는 사람이랑 결혼하는 거다"라고 조언했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)