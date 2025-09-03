'나토 3종 세트' 이봉관 조사…추경호 압수수색

<앵커>



특검이 어제(2일) 이른바 '나토 3종 세트'를 김건희 여사에게 건넸다고 자수한 이봉관 서희건설 회장을 불러 조사했습니다. 자세한 소식 현장 연결해서 알아봅니다.



김지욱 기자, 먼저 이 회장 조사 내용부터 설명해 주시죠.



기자



네, 이 회장은 대선 직후인 지난 2022년 3월 김 여사에게 6천만 원대 반클리프 아펠 목걸이와 브로치, 귀걸이 등 이른바 '나토 3종 세트'를 건네고, 맏사위 박성근 전 검사의 공직 진출을 청탁한 혐의를 받습니다.



특검팀은 어제 이 회장을 상대로 귀금속 제공 및 청탁 경위 등을 조사했는데, 이 회장은 진술거부권을 행사하지 않고 대부분 질문에 대답한 걸로 알려졌습니다.



다만 어제 오후 5시쯤 이 회장의 건강상 이유로 조서 열람과 서명, 날인 등 절차 없이 조사가 중단됐습니다.



특검팀은 어제 이 회장의 사위인 박성근 전 검사도 불러 비서실장 발탁 경위 등을 조사했습니다.



앵커



어제 추경호 전 국민의힘 원내대표에 대한 압수수색도 있었죠?



기자



내란특검팀은 어제 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원의 서울 자택과 지역구 사무실 등을 압수수색 했습니다.



개인 휴대전화와 차량까지 압수대상에 포함됐는데, 자료 확보 대상 기간은 추 의원이 원내대표로 선출된 지난 2024년 5월 9일부터 어제까지인 것으로 파악됐습니다.



특검팀은 추 의원이 계엄 당일 밤 의총 장소를 바꿔가며 계엄 해제 표결을 방해하는 방식으로 내란에 가담한 것으로 보고, 내란 중요임무 종사와 직권남용 혐의를 적용했습니다.



앵커



채상병 특검 수사 과정에서 공수처가 소속 부장검사가 고발된 사건을 해당 부장검사에게 배당한 일이 밝혀졌다고요?



기자



네, 지난해 민주당은 채상병 순직 사건과 관련해 송창진 전 공수처 수사부장이 국회에서 한 증언이 허위라며 송 전 부장을 공수처에 고발했었는데요.



채상병 특검팀은 이 사건이 지난해 12월 송 전 부장검사의 담당 부서에 배당돼 한 달간 있었던 것으로 확인하고, 지난주 공수처를 압수수색했습니다.



송 전 부장의 위증 수사는 1년째 별다른 진척이 없었고, 지난 7월 채상병 특검팀으로 이첩됐습니다.



채상병 특검팀은 공수처가 일부러 수사를 지연시킨 건 아닌지 의심하고 있습니다.



공수처는 "사건 배당 당시 송 전 부장검사는 퇴직이 예정돼 있었고, 다른 부에서 사건을 담당한 검사가 부서를 이동한 것"이라고 해명했습니다.



