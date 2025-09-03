전기차 캐즘 극복 조짐…올해 7개월 만에 신규 등록 10만 대 돌파

▲ 전기차 충전 구역

국내에서 전기차 캐즘(일시적 수요둔화)이 극복 조짐을 보이고 있습니다.현대차, 기아를 비롯한 완성차업체들의 잇따른 신모델 출시가 전기차 수요를 끌어 올리고 있다는 분석입니다.오늘(3일) 국토교통부 등록통계와 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 등에 따르면 올해 1∼7월 국내 전기차 누적 신규 등록은 11만 8천47대로 7개월 만에 10만 대를 돌파했습니다.이는 KAMA가 친환경차 신규 등록 데이터를 공개한 2022년 이후 가장 빠른 속도입니다.전기차 신규 등록 대수는 2022년 16만 4천324대, 2023년 16만 2천507대, 지난해 14만 6천734대로, 최근 3년간 캐즘 여파로 매년 감소한 바 있습니다.하지만 올해 1∼7월 전기차 신규 등록은 지난해 같은 기간(8만 492대) 대비 46.7% 증가하며 반등세를 보입니다.하반기 실적에 따라 연간 20만 대 돌파도 가능할 전망입니다.국내 1·2위 완성차 브랜드인 현대차, 기아의 전기차 신모델이 전기차 실적을 견인했습니다.올해 7월까지의 전기차 신규 등록 대수에서 현대차와 기아를 비롯한 국내 자동차 브랜드가 차지하는 비중은 62.8%입니다.올해 등록된 전기차 10대 가운데 6대는 국내 브랜드라는 뜻입니다.브랜드별 신규 등록대수는 기아가 3만 5천18대, 현대차가 3만 3천663대를 기록했습니다.두 브랜드가 최근 출시한 아이오닉9, 아이오닉6, EV3, PV5 등의 신제품들이 상품 경쟁력에 더해 가격 경쟁력까지 갖추면서 전기차 수요를 끌어 올리고 있는 것으로 풀이됩니다.여기에다 중국 BYD 등 수입 브랜드들의 신규 모델이 속속 국내시장에 출시되면서 전기차 시장 파이를 키우고 있습니다.전기차와 더불어 하이브리드차 신규 등록도 역대 가장 빠른 속도로 30만대를 돌파했습니다.올해 1∼7월 국내에서 신규 등록된 하이브리드차는 34만 4천811대로 집계됐습니다.지난해 같은 기간(27만 8천839대)보다 23.7% 증가한 수칩니다.하이브리드 신규 등록 대수는 2022년 이후 계속 증가해 지난해 처음으로 연간 50만 대가 등록됐습니다.올해에는 이를 뛰어넘을 수 있다는 전망도 제기됩니다.김필수 대림대 교수는 "현대차, 기아에 더해 BYD 등에서 가성비 좋은 전기차들이 잇달아 출시되면서 소비자들의 관심을 끌었다"면서 "전기차 캐즘이 없어졌다면 시기상조일 수 있지만 신차 효과는 분명히 나타나고 있다"고 말했습니다.