애써 태연?…트럼프, 중국 전승절 계기 북중러 밀착 "우려 안 해"

트럼프 미 대통령은 오늘(3일) 중국 전승절을 계기로 북한과 중국, 러시아가 밀착하는 것에 대해 전혀 우려하지 않는다는 입장을 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 북중러 3국 밀착을 도전으로 보거나 미국에 대한 견제 세력으로 우려하느냐는 기자 질문에 전혀 그렇지 않다고 답했습니다.



이어 중국은 미국이 필요하다면서 자신은 시진핑 중국 국가주석과도 매우 좋은 관계를 갖고 있지만, 중국은 우리가 그들을 필요로 하는 것보다 훨씬 더 우리를 필요로 한다고 말했습니다.



트럼프는 앞서 한 방송 인터뷰에서도 중국과 러시아 등이 밀착해 '반미 축'을 형성하는 것에 대해 "우려하지 않는다"면서 "그들은 미국을 향해 군사력을 사용하지 않을 것"이라고 주장했습니다.



오늘 중국 전승절 80주년 기념 열병식에는 시진핑 주석과 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장이 탈냉전 이후 처음으로 한자리에 모일 예정입니다.



특히 중국은 이번 행사를 계기로 우군들을 끌어모아 '반 서방' 진영 좌장으로서 군사력을 과시할 것으로 예상됩니다.