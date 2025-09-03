쌀값 20㎏당 6만 원 돌파…지난해보다 17%↑

▲ 마트에 쌓인 쌀포대

쌀 소매가격이 심리적 마지노선으로 여겨지는 20㎏당 평균 6만 원을 넘어섰습니다.3일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 전날 쌀 20㎏ 평균 소매가격은 6만 294원으로 작년보다 17.2% 상승했습니다.이는 평년보다 14% 비쌉니다.쌀값은 지난 7월 오름세가 가팔라져 7월 말 한때 6만원을 웃돌았다가 정부가 8월 1일부터 할인 지원에 나서자 5만 9천 원대를 유지했습니다.그러다 이달 들어 한 달 만에 다시 6만 원대로 올라선 것입니다.지난 달 일부 지역 개별 마트 매장에서는 쌀 20㎏ 한 포대를 7만∼8만 원대에 팔기도 했습니다.송미령 농림축산식품부 장관은 지난 7일 기자간담회에서 쌀 소매 가격 6만원은 소비자들이 비싸다고 느끼는 저항선이라고 설명한 바 있습니다.쌀은 햅쌀 출하를 앞둔 상황에서 고공행진하고 있습니다.통계청이 전날 발표한 '8월 소비자물가 동향'에서도 쌀은 작년 같은 달 대비 11% 상승해 농·축·수산물 가격 오름세를 부추겼습니다.재고가 부족한 산지 유통업체들이 원료 벼를 확보하려고 경쟁을 벌이는 것이 쌀값 상승의 배경입니다.농식품부는 재고 부족 수준인 정부 양곡 3만t(톤)을 대여 방식으로 산지 유통업체에 공급 중입니다.산지 유통업체의 원료곡 부족 문제를 해소하면서도 곧 다가올 수확기 수급에 미치는 영향을 최소화하기 위한 방안입니다.농식품부가 지난달 25일부터 대여 방식으로 공급한 물량은 이번 주부터 시장에 풀려 이달 말까지 판매됩니다.농식품부는 대형 유통업계 할인 행사를 통해 소비자 쌀값 안정을 시도했지만, 가격 상승세가 이어지자 할인 폭도 확대할 계획입니다.농식품부는 쌀값 할인 폭을 20㎏당 4천∼5천 원으로 확대하는 방안을 검토하고 있습니다.현재 할인 금액은 20㎏당 3천 원입니다.(사진=연합뉴스)