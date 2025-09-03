2분기 성장률 0.7%, 속보치보다 0.1%p↑…소비·수출이 견인

소비 회복과 수출 호조 등에 힘입어 올해 2분기 한국 경제가 1분기보다 0.7% 성장했습니다.



전체 성장률은 한 분기만에 반등했지만, 건설·설비투자는 1분기에 이어 역(-)성장 수렁에서 벗어나지 못했습니다.



한국은행은 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·잠정치)이 0.7%로 집계됐다고 오늘(3일) 밝혔습니다.



지난 7월 24일 공개된 속보치(0.6%)보다 0.1%포인트(p) 올랐습니다.



성장률은 지난해 1분기 '깜짝 성장'(1.2%) 이후 곧바로 2분기에 -0.2%로 떨어졌고, 이후 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체됐다가 올해 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤습니다.



부문별로 민간 소비가 승용차·의료 등을 중심으로 0.5% 늘었습니다.



정부 소비도 건강보험 급여비 위주로 1.2% 증가했습니다.



수출은 반도체·석유화학제품 등의 호조로 4.5% 불었습니다.



수입도 원유·천연가스 등 에너지류를 중심으로 4.2% 늘었지만, 증가율이 수출보다 낮았습니다.



하지만 건설투자는 토목 건설 부진 등으로 1.2% 줄었고, 설비투자도 선박·반도체제조용기계 등 위주로 2.1% 감소했습니다.



투자 가운데 지식재산생산물투자만 연구·개발을 중심으로 0.8% 성장했습니다.



속보치와 비교해 건설투자(+0.4%p)와 수출(+0.4%p), 지식재산생산물투자(+1.1%p) 성장률이 상향 조정됐습니다.



반대로 설비투자(-0.6%p)는 더 낮아졌습니다.



2분기 성장률 기여도를 보면, 내수와 순수출(수출-수입)이 각 0.4%p, 0.3%p로 집계됐습니다.



그만큼 성장률을 끌어올렸다는 뜻입니다.



특히 내수 기여도가 1분기(-0.5%p)와 비교해 큰 폭으로 개선됐습니다.



내수를 다시 나누면 민간 소비와 정부 소비의 기여도가 각 0.2%p로 성장을 주도했습니다.



지식재산생산물투자(0.1%p)도 성장률 반등에 도움이 됐습니다.



반대로 건설투자(-0.1%p)와 설비투자(-0.2%p)는 성장률을 깎아내렸습니다.



업종별로는 제조업이 컴퓨터·전자·광학기기·운송장비 위주로 2.5% 성장했고, 서비스업도 도소매·숙박음식업·운수업 등의 회복으로 0.8% 늘었습니다.



1분기 각 -0.6%, -0.2% 역성장 이후 반등에 성공했습니다.



하지만 건설업은 건물·토목건설이 모두 줄어 3.6% 급감했고, 전기·가스·수도업도 전기업을 중심으로 5.4% 역성장했습니다.



농림어업도 농축산업과 관련 서비스업, 어업 등이 모두 부진해 1.2% 뒷걸음쳤습니다.



2분기 명목 국민총소득(GNI)은 직전 분기보다 2.0% 증가했습니다.



명목 국외순수취요소소득(14조1천억 원)이 1분기와 비슷해 명목 GDP 성장률(2.0%)과 같았습니다.



실질 GNI도 1.0% 늘었습니다.



실질 국외순수취요소소득이 13조 원에서 10조2천억 원으로 줄었지만, 교역조건 개선으로 실질무역손실이 13조 원에서 8조 6천억 원으로 축소되면서 성장률이 실질 GDP(0.7%)를 웃돌았습니다.