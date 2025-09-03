뉴스

'영화 할인권' 188만 장 9월 8일 추가 배포

▲ 영화관 찾은 시민들

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 8일 오전 10시부터 영화 관람료 6천 원 할인권 188만 장을 추가로 배포한다고 밝혔습니다.

지난 7월 25일 배포한 영화 관람료 할인권 450만 장 중 사용기한인 지난 2일까지 사용하지 않은 잔여분을 재배포하는 것입니다.

할인권은 8일 오전 10시부터 멀티플렉스 영화상영관인 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등의 누리집과 앱에서 발급받을 수 있습니다.

또 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서도 할인권을 제공할 예정입니다.

할인권 사용률을 높이기 위해 결제 시 선착순 사용 방식으로 변경됩니다.

영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 할인권이 1인 2매씩 자동 지급되며, 결제 시에 할인권을 사용하면 됩니다.

각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고, 회원 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동 소멸합니다.

문체부와 영진위는 누리집과 앱 이용이 익숙하지 않은 국민들에게 예매 방법을 안내하는 종합 안내 창구(070-4027-0279)도 운영합니다.

문체부 관계자는 "1차 배포 기간인 7월 25일부터 9월 2일까지 영화 상영관을 찾은 관객 수는 일평균 약 43만 5천 명으로, 2025년 1월 1일부터 7월 24일까지의 일평균 관객 수 대비 약 1.8배 증가하는 등 할인권이 영화에 대한 국민의 관심을 높이는 데 기여했다"고 전했습니다.
