'영화 할인권' 188만 장 9월 8일 추가 배포

▲ 영화관 찾은 시민들

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 8일 오전 10시부터 영화 관람료 6천 원 할인권 188만 장을 추가로 배포한다고 밝혔습니다.지난 7월 25일 배포한 영화 관람료 할인권 450만 장 중 사용기한인 지난 2일까지 사용하지 않은 잔여분을 재배포하는 것입니다.할인권은 8일 오전 10시부터 멀티플렉스 영화상영관인 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등의 누리집과 앱에서 발급받을 수 있습니다.또 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서도 할인권을 제공할 예정입니다.할인권 사용률을 높이기 위해 결제 시 선착순 사용 방식으로 변경됩니다.영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 할인권이 1인 2매씩 자동 지급되며, 결제 시에 할인권을 사용하면 됩니다.각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고, 회원 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동 소멸합니다.문체부와 영진위는 누리집과 앱 이용이 익숙하지 않은 국민들에게 예매 방법을 안내하는 종합 안내 창구(070-4027-0279)도 운영합니다.문체부 관계자는 "1차 배포 기간인 7월 25일부터 9월 2일까지 영화 상영관을 찾은 관객 수는 일평균 약 43만 5천 명으로, 2025년 1월 1일부터 7월 24일까지의 일평균 관객 수 대비 약 1.8배 증가하는 등 할인권이 영화에 대한 국민의 관심을 높이는 데 기여했다"고 전했습니다.