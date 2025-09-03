[뉴욕증시] 노동절 휴장 끝나자 내림세…고용 지표 촉각

뉴욕증시입니다.



노동절 휴장을 끝내고 돌아온 미 증시가 일제히 내림세를 보였습니다.



특히 나스닥 지수는 0.8% 비교적 큰 폭으로 하락했습니다.



지난 주말 트럼프 대통령의 관세 정책이 대부분 불법이라는 미국 법원 2심 판결이 나왔는데요, 대법원 판결에 따라 미 정부가 관세를 환급해야 할 가능성이 제기되며 미 국채 금리는 오르고 주가는 떨어졌습니다.



미국 공급관리협회 ISM에 따르면 8월 제조업 구매관리자지수 PMI가 48.7로 소폭 개선됐지만, 생산 감소율이 신규 주문 증가율과 거의 같은 수준을 기록했습니다.



한편, 금리 및 관세 관련 불확실성으로 안전 자산인 금에 수요가 몰렸는데요, 금 선물이 사상 최초로 온스당 3천600달러를 돌파했습니다.



주식 종목별로는 엔비디아가 알리바바의 자체 AI 칩 제작 소식 이후 부진한 흐름을 이어가며 2% 가까이 하락했고요.



독점 해소를 위해 크롬을 매각하지 않아도 된다는 법원 판결이 장 마감 후 나오면서 모회사 알파벳 주가가 시간 외 거래에서 약 8% 급등했습니다.



테슬라는 인도 시장 진출 후 예상보다 저조한 주문 실적에 1% 내렸습니다.



국채 금리 급등이 주식 시장에 충격을 준 가운데 시장은 금요일 발표될 고용 지표에 어떻게 반응할지 주목해 봐야겠습니다.