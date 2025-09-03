올해만 70여 건 발생…리튬이온배터리 화재 막으려면

▲ 리튬이온 배터리 화재

최근 리튬이온 배터리 화재가 잇따르고 있습니다.지난달 17일 서울 마포구의 한 아파트에서 발생해 15명의 사상자를 낸 화재는 방에서 충전 중이던 전동스쿠터 리튬이온 배터리가 원인으로 지목됐습니다.앞서 7월에 발생한 부산 아파트 화재 역시 원인 감정 결과 실내에 보관 중이던 전동스쿠터 배터리팩에서 시작된 것으로 나타났습니다.리튬이온배터리 화재는 대부분 전동킥보드나 전기자전거, 전동오토바이 같은 개인형 이동장치(PM.Personal Mobility)에 장착된 배터리 화재가 대부분입니다.소방청에 따르면 2020년부터 5년간 발생한 리튬이온배터리 관련 화재 678건 중 전동킥보드 배터리가 485건, 전기자전거 배터리 111건, 전동오토바이 배터리 31건으로, PM에 쓰이는 배터리 화재 비중이 92%에 달했습니다.한국교통연구원에 따르면 국내 PM 시장은 2016년 연 6만 대에서 2022년에는 20만 대로 늘어나는 등 연평균 20%대 성장률을 기록하며 커지고 있습니다.그러나 안전 규제 등은 전무한 상황이라 온라인에서는 검증되지 않은 리튬이온배터리 화재 예방법 등이 PM 이용자들 사이에서 공유되고 있습니다.전기차에 탑재된 중국산 배터리 폭발 사례 등을 이유로 배터리 원산지를 따져봐야 한다는 주장이 있습니다.소방청도 최소한의 화재 예방책으로 KC인증(국가통합인증) 마크가 있는 제품, 국산 제품을 사용하도록 권고하고 있습니다.이를 두고 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 "과거에는 검증되지 않은 제품이 국내에 들어왔지만, 이제는 KC 인증 등 검증 절차를 밟고 있다"면서도 "다만, 생산 과정을 다 알 수 없기 때문에 알려진 제품을 쓰는 것이 좋다"고 설명했습니다.배터리 관리 시스템(BMS)이 갖춰진 제품을 찾는 것도 중요하다고 소방 전문가들은 지적합니다.PM에 탈착하는 배터리팩은 약 30∼100개 배터리 셀이 결합한 형태로 이뤄져 화재가 발생하면 걷잡을 수 없이 불길이 빠르게 퍼집니다.결합한 배터리 셀 중 하나라도 열폭주가 생겨 다른 배터리로 번지면 단 수 초 만에 불길이 퍼지는 것입니다.열폭주는 배터리가 손상돼 양극과 음극이 직접 닿으면서 짧은 시간 안에 온도가 최대 섭씨 1천 도까지 오르는 현상을 뜻합니다.BMS는 개별 배터리의 전압이나 온도에 이상이 생기지 않게 막을 수 있습니다.전기차 배터리는 BMS가 갖춰져 있지만 PM 배터리는 BMS 장착이 의무가 아닙니다.이 때문에 영국에서는 지난해 전기자전거용 리튬이온배터리를 판매할 때 열폭주 방지 장치를 포함하도록 했습니다.미국 뉴욕시는 전기자전거 등 PM을 판매하는 곳에는 리튬이온배터리 화재 안전 규정과 배터리 인증 정보를 게시하도록 규정했습니다.배터리 화재의 원인 중 하나로는 과충전이 꼽힙니다.소방청이 2019∼2023년 리튬이온배터리 화재를 조사한 결과, 불이 날 당시 51%가 과충전 상태인 것으로 나타났습니다.과충전이 위험한 이유는 충전이 완료된 후에도 배터리 충전율을 100%로 유지하기 위해 충전기가 짧게 반복적으로 충전하는 '플로팅' 현상이 화재를 유발할 수 있기 때문입니다.이 때문에 온라인에서는 저속 충전이나 80~90%만 충전 등 예방책들이 제안되고 있습니다.충전율이 낮을수록 화재 가능성이 줄어들기 때문입니다.이런 방법은 실제 일부 효과가 있는 것으로 보입니다.한국과학기술단체총연합회(과총)는 지난해 8월 '배터리 안전에 대한 과학적 접근' 포럼에서 전기차 배터리 등 리튬이온배터리 충전에 대해 "일반적인 시내 주행에서는 배터리 충전율을 80% 이하로 유지하는 것이 좋다"며 "장거리 주행 시에는 90%까지 충전하더라도 곧바로 주행을 시작해 충전 상태를 낮추는 것이 바람직하다"고 조언했습니다.과총은 또 "절반만 충전했을 때는 열폭주가 일어나더라도 화재로 이어지지 않는다는 연구도 있다"고 설명했습니다.소방청은 과충전을 방지하기 위해 배터리 충전 시 자리를 비우거나 취침 때 충전하지 말 것을 권고하고 있습니다.2021년 한국소비자원이 전동킥보드 업체 6곳의 제품 6개를 비교한 결과 방전된 킥보드를 완전히 충전하는 데는 5.6∼7.2시간이 걸리는 것으로 나타났습니다.충전 시간이 오래 걸리는 단점이 있지만 저속 충전 역시 도움이 될 수 있습니다.공 교수는 "충전 시 발열 속도가 천천히 올라가기 때문에 화재를 예방할 수 있다"고 말했습니다.소방청은 지난달 22일 내놓은 '생활 속 리튬이온배터리 화재 예방 대책'에서 실내 충전 때 대피로 확보를 위해 현관문 근처에서 충전하지 않기, 충전 시 가연성 물건이 없는지를 확인하기 등을 권고했습니다.또 실내에서 부득이하게 충전할 경우 온도를 너무 춥지도, 덥지도 않게 유지하거나 직사광선을 피해서 보관하는 등의 방법도 거론됩니다.올해 들어 7월까지 발생한 전동킥보드·전기자전거 배터리 화재 74건 중 절반 이상(42건)이 최근 3개월간 발생하는 등 기온이 올라가면 화재 위험이 커진다는 점에서 일부 타당한 주장입니다.전문가들은 기본적으로 실내가 아닌 실외에서 충전해야 한다고 강조합니다.일단 집 안에서 리튬이온배터리 화재가 발생할 경우 일반 소화기로는 진압이 어렵기 때문입니다.김동현 전주대 소방안전공학과 교수는 "PM에 장착하는 배터리를 매년 검사받는 것도 아니고 소비자가 전문가가 아닌 이상 배터리에 문제가 되는 모든 상황을 통제하기 쉽지 않다"며 "안전을 위해 실내 충전 자체를 반대한다"고 말했습니다.김 교수는 "실외에서 충전하고 싶어도 충전 단자가 없어 소비자가 실천하기 어렵다"며 "비용상의 문제로 쉽지 않지만, 아파트나 공동주택 같은 곳에서 자전거 보관소처럼 충전 환경을 만드는 것이 최선"이라고 지적했습니다.실제 중국의 경우 실내 충전을 금지하고 있습니다.베이징에서는 올해 5월부터 실내 비상구, 계단 등에서 전기자전거 충전이나 주차를 금지하고 이를 위반할 경우 최대 1천 위안의 벌금을 부과하기 시작했습니다.상하이는 실내 공용공간이나 화재 대피로, 혼잡한 곳에서 충전을 금지하는 규정을 마련해 시행하고 있습니다.