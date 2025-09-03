뉴스

'애틀랜타 이적' 김하성, 곧바로 선발 출전…6번 타자-유격수

'애틀랜타 이적' 김하성, 곧바로 선발 출전…6번 타자-유격수
미국 프로야구 메이저리그 애틀랜타 브레이브스로 전격 이적한 김하성 선수가 유니폼을 갈아입자마자 곧바로 선발 출전합니다.

김하성은 우리 시간으로 오늘(3일) 오전 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열리는 시카고 컵스와 정규리그 원정경기에 6번 타자-유격수로 나섭니다.

미국 무대 진출 후 샌디에이고, 탬파베이에 이어 세 번째 메이저리그 팀에서 데뷔전을 앞둔 김하성은 컵스 선발인 일본인 투수 이마나가 쇼타를 상대합니다.

김하성은 단 24경기만 뛴 탬파베이를 떠나 애틀랜타로 전격 이적했습니다.

탬파베이 구단이 김하성을 웨이버 공시하고, 애틀랜타가 곧바로 김하성을 데려가면서 이적이 이뤄졌습니다.

올 시즌을 앞두고 탬파베이와 2년 2천9백만 달러, 약 400억 원에 FA 계약을 맺은 김하성은, 지난해 당한 어깨 부상에서 회복해 7월 초부터 그라운드에 나섰지만, 이후 햄스트링, 허리 등 잦은 부상으로 24경기에만 출전해 홈런 2개, 타율 2할1푼4리에 그쳤습니다.

결국 탬파베이는 김하성과 결별을 선택했고, 김하성의 올 시즌 잔여 연봉 200만 달러와 다음 시즌까지 계약 조건은 애틀랜타가 승계했습니다.

김하성은 올 시즌 뒤 선수 옵션으로 애틀랜타 잔류 여부를 결정할 수 있습니다.
