'21득점 폭발'…한화, 3연패 탈출

프로야구에서 2위 한화가 KIA를 꺾고 3연패에서 벗어났는데요. 무려 21점을 내 올 시즌 한 경기 최다 득점을 기록했습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



한화는 1대 0으로 뒤진 5회 문현빈의 희생플라이로 동점을 만든 뒤 본격적인 장타쇼를 시작했습니다.



4번 타자 노시환이 우측 담장을 넘어가는 역전 3점 홈런을 터뜨렸고, 이도윤과 이재원의 적시 2루타가 연달아 나오는 등 타자 일순하며 1이닝 만에 7점을 뽑아냈습니다.



6회 이재원이 올 시즌 첫 홈런포를 쏘아 올린 데 이어 7회 노시환이 멀티 홈런을 완성하며 승부에 쐐기를 박았고, 8회 김태연이 싹쓸이 2루타를 때려내는 등 또다시 7점을 몰아치는 집중력으로 올 시즌 최다 득점 경기를 완성해 3연패에서 탈출했습니다.



류현진은 6이닝 2실점 호투로 44일 만에 승리를 거두며 시즌 7승째를 올렸습니다.



NC는 KT에 역전승을 거뒀습니다.



4대 3으로 뒤진 5회 박건우의 적시 2루타로 동점을 만든 NC는 이어진 박세혁의 적시타를 틈타 박건우가 포수의 태그를 피해 홈으로 파고들며 역전에 성공했습니다.



김주원과 데이비슨의 쐐기포를 더한 7위 NC는 9대 4 승리를 거두고 6위 KT를 1경기 차로 추격했습니다.



치리노스의 7이닝 무실점 호투를 앞세운 선두 LG는 롯데의 막판 추격을 뿌리치고 3대 2로 이겼고, SSG는 2년 연속 10승을 달성한 앤더슨의 호투에 힘입어 3위 자리를 지켰습니다.



(영상편집 : 박기덕)