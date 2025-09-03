서울시, 건설 현장 외국인 노동자 고충 전수조사

최근 건설 현장에서 외국인 노동자들이 겪는 차별과 괴롭힘이 사회 문제로 대두한 가운데, 서울시는 자체 발주 공사장에 근무하는 외국인 근로자의 고충을 전수조사한다고 오늘(3일) 밝혔습니다.



지난 7월 전남 나주에서 한 이주 노동자가 벽돌과 함께 결박된 채 지게차에 매달린 모습이 온라인상에 퍼지면서 사회적 공분을 샀습니다.



경북 구미에서는 혹서기 단축 근무가 적용되지 않은 외국인 노동자가 과로사하는 사건이 벌어지기도 했습니다.



지난 4월 기준 서울시 발주 건설 현장 상시 노동자 4,531명 가운데 22%(1,005명)가 외국인입니다.



시는 임금 체불, 직장 내 괴롭힘, 가혹 행위 등을 중점 조사할 계획입니다.



외국인 노동자들의 국적을 고려해 다국어 설문지를 활용하기로 했습니다.



외국인 노동자가 지원 제도를 쉽게 활용할 수 있도록 고충 상담센터 이용과 참여 방법 등을 작업 전 안전점검회의 시간에 안내합니다.



'괴롭힘 방지 신고 포스터'를 다국어로 제작해 현장에 부착하거나 개별 노동자들에게 온라인으로 배포하는 등 자체 예방 활동도 병행합니다.



김승원 서울시 건설기술정책관은 "건설 현장에서 외국인 노동자가 차별받지 않고 존중받는 환경에서 안전하게 일할 수 있도록 제도 개선과 예방 활동을 지속할 것"이라고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)