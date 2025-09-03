'작전명 어버이날'…BTS 정국도 턴 해킹총책 1년 반 추적 전말

▲ 방탄소년단(BTS)의 정국과 대기업 회장 등 국내 재력가들을 노린 해킹 조직을 검거한 김경환 서울경찰청 사이버범죄수사2대 2팀장(왼쪽)과 김재현 경찰청 인터폴공조계 반장

지난 5월 8일 태국 방콕의 한 호텔 12층."객실 청소하러 왔습니다"라는 직원의 말소리가 복도에 들렸습니다.문이 '철컥' 열리자 벽에 붙어 숨죽이던 한국과 태국 경찰 12명이 순식간에 진입했습니다.웃옷을 벗은 남성은 당황했지만, 곧 경찰 지시에 따라 두 손을 모으고 의자에 앉았습니다.작전명 어버이날(Operation Parents' Day).1년 6개월여를 쫓던 해킹 조직의 총책 전 모(35)씨를 붙잡는 순간이었습니다.전 씨에 대한 수사와 송환을 이끈 김 모 서울경찰청 사이버범죄수사2대 팀장(경감)과 김 모 경찰청 국제협력관실 인터폴공조계 반장(경감)은 체포 순간이 "마치 영화 같았다"고 그제(1일) 입을 모았습니다.김 팀장은 16년간 사이버수사를 해온 베테랑입니다.김 반장은 8년의 경력 중 3년을 국제 공조 업무에 매진했습니다.이들이 잡은 '알뜰폰 무단 개통 해킹조직'의 총책인 중국 국적 조선족 전 씨는 새로운 방식의 범행을 벌였습니다.기관·기업의 개인정보 데이터베이스(DB)를 해킹한 뒤 DB 속 무작위 인물의 자산을 탈취하는 게 전통적 수법이라면, 전 씨 조직은 먼저 재력가를 타깃으로 삼고 그의 개인정보를 갖고 있을 법한 정부·기관·IT업체 등을 해킹한 것입니다.그렇게 당한 피해자가 방탄소년단(BTS) 정국과 대기업 총수 등 26명으로 상당수는 입대·수감 상태였습니다.전 씨 조직은 해킹한 개인정보로 이들 명의 알뜰폰을 개통해 본인인증 수단을 확보했습니다.그러면서 금융계좌들이 뚫렸습니다.휴대전화 본인인증을 기반으로 한 한국의 금융보안 체계를 무력화한 것입니다.실제 피해를 본 16명은 390억 원을 잃었습니다.한 기업인은 증권계좌를 탈취당해 경영권이 흔들릴 뻔했습니다.2023년 9월 남대문경찰서에 접수된 한 기업 회장의 피해 신고를 시작으로 유사 사건들이 전국적으로 이어졌습니다.이에 서울청 사이버수사대는 집중 수사에 착수했습니다.전 씨를 정점으로 한 18명의 조직도를 완성한 것은 작년 4월.국내에서 행동책과 중간 간부를 차례로 검거하며 '윗선'을 추적하는 반년 간의 지난한 과정이었습니다.비슷한 시기 총책 전 씨에게 인터폴 적색수배를 내린 경찰은 그가 중국에 있다는 사실을 확인했습니다.하지만 자국 내 처벌을 원하는 중국은 소재 파악 단계부터 미온적이었습니다.과거에도 '중국에 벽'에 부딪힌 적이 있다는 김 팀장은 "공안의 협조를 받으려 공적, 사적 방법을 끊임없이 찾았지만 잘되지 않아 무력감마저 들었다"고 했다습니.반전이 일어난 것은 전 씨가 중국 밖으로 이동할 가능성이 높다는 첩보였습니다.특히 올해 4월 인터폴을 통해 전 씨가 태국에 있다는 첩보가 접수됐고, 사실로 확인됐습니다.한국과 태국은 서로 경찰 협력관을 파견한 유일한 국가입니다.양국 협력관을 통해 전 씨의 호텔이 특정되면서 멈췄던 추적은 급물살을 탔습니다.김 반장은 "5월 초순 안에 잡지 못하면 도망갈 가능성이 높다는 첩보가 있었다"며 "우스갯소리로 '작전명 어버이날'이라며 5월 8일을 기일로 정했다"고 말했습니다.작전 당일, 들이닥친 양국 경찰을 본 전 씨는 덤덤한 척했지만 당혹스러움을 숨기지 못했다고 합니다.영장을 제시하자 그는 저항 없이 체포됐습니다.또 다른 총책 A(40)씨도 함께 붙잡혔습니다.현장에서 발견된 노트북엔 기업인 신상정보와 자산 내역이 담긴 파일이 열려 있었습니다.한국 정부 기관과 통신사의 홈페이지 취약점을 분석하며 또 다른 해킹을 시도하려 한 정황도 발견됐습니다.제때 검거를 못 했다면 또 다른 피해가 발생할 수 있었던 셈입니다.압수한 휴대전화에도 100대 기업 대표의 재산, 개인정보 등이 담겨있었습니다.검거된 전 씨는 자신은 골프 여행을 위해 태국에 왔다며 "주범은 따로 있다. 여행을 와 생활비를 벌 목적으로 범행을 도와준 것"이라고 발뺌했습니다.그러나 이미 전 씨가 조직 최상단에서 범행을 계획·지휘한 증거는 충분했습니다.전 씨의 국내 송환은 그로부터 석 달 반이 걸렸습니다.태국 경찰을 설득한 뒤 전 씨의 중국 송환 시도도 막았습니다.우여곡절 끝에 정해진 8월 22일 송환 당일까지 긴장감을 늦출 수 없었습니다.비행기 탑승을 앞두고 피의자가 여권을 찢어버리는 등의 변수에도 대비했습니다.태국 경찰도 기관총을 소지한 특공대 3명을 송환에 지원했습니다.김 반장은 "한국에 와서야 겨우 안도감이 들었다"고 했습니다.전 씨가 지난달 29일 검찰로 송치되며 경찰 수사는 1막을 마쳤습니다.서울청 사이버수사2대 수사2팀과 경찰청 인터폴공조계, 태국 경찰 등 약 20명의 합작품입니다.검찰로 넘긴 사건기록은 약 100권, 4만∼5만 쪽 분량입니다.수사팀은 아직 태국에 수감 중인 다른 총책 A 씨의 송환에 전력을 다할 방침입니다.(사진=연합뉴스)