우원식 국회의장, 오늘 중국 전승절 참석…'김정은 조우' 가능성

김덕현 기자
▲ 우원식 국회의장과 여야 의원들이 2일 중국 베이징에서 열리는 '항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승전(전승절) 80주년 열병식'에 참석하기 위해 인천국제공항 제1여객터미널로 출국하기 전 취재진에 입장을 밝히고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 박지원 의원, 우 의장, 더불어민주당 김태년 의원.

우원식 국회의장은 오늘(3일) 중국 베이징에서 열리는 '중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 행사에 참석합니다.

이날 전승절 행사에는 김정은 북한 국무위원장도 참석하는 만큼, 우 의장과 행사 현장에서 마주치게 될지 주목됩니다.

우 의장은 어제 인천국제공항을 통해 출국하면서 "(김 위원장을) 만나게 되면 한반도의 평화 문제에 관해서 논의하게 될 것"이라고 언급했습니다.

우 의장은 방중 기간 중국 전국인민대표회의(전인대·국회 격)와 국무원 고위 관계자를 면담한 뒤 모레(5일) 귀국할 예정입니다.

이번 방중에는 더불어민주당 박지원, 김태년, 박정, 홍기원 의원, 조국혁신당 김준형 의원 등이 동행했습니다.

(사진=연합뉴스)
