구찌·루이비통 레스토랑에 디올 카페…청담서 명품 '미식대결'

해외 명품 브랜드들이 강남에서 미식 전쟁에 나섰습니다.구찌와 루이비통이 강남 청담동에서 나란히 레스토랑을 열고, 지근거리에 디올이 운영하는 '카페 디올'도 자리해 청담동에서 명품들의 '미식 대결'이 심화하는 모양새입니다.업계에 따르면 구찌는 오는 4일 청담 플래그십 스토어 5층에 레스토랑 '구찌 오스테리아 다 마시모 보투라 서울'을 엽니다.2022년 이태원에 문을 열었던 '구찌 오스테리아 서울'을 청담으로 이전·리뉴얼한 것입니다.구찌 측은 고급스럽고 세련된 인테리어와 엄선된 메뉴를 통해 구찌 브랜드 정체성을 경험할 수 있는 공간을 마련했다고 설명했습니다.'수직 공원'이라는 구찌 청담 플래그십 스토어의 콘셉트에 맞춰 도심 속 사연을 느낄 수 있습니다.4가지 메뉴로 구성된 런치 테이스팅 코스는 13만 원, 6가지 메뉴로 된 디너 테이스팅 코스는 18만 원입니다.샐러드 등 에피타이저는 2만 원대, 파스타는 3만 원대로 구성됐고 폰도 알 마르(3만 5천 원), 한우 알라 피오렌티나(6만 6천 원) 등 단품메뉴도 판매합니다.앞서 루이비통은 지난 1일 청담동 '루이비통 메종 서울'에 첫 상설 레스토랑인 '르 카페 루이비통'을 열었습니다.루이비통은 '루이비통 컬리너리 커뮤니티'를 통해 파리, 뉴욕, 도쿄, 밀라노, 방콕 등에 루이비통 카페와 레스토랑을 운영하고 있습니다.특히 루이비통의 시그니처인 모노그램 패턴을 식기에 적용했고 포크, 나이프 등도 루이비통 제품입니다.메뉴는 유자 시저 샐러드 이클립스 치킨(4만 원), 모노그램 와플 캐비어(6만 5천 원), 더청담박스(11만 원), 5TH 애비뉴 롭스터 롤(6만 8천 원) 등입니다.모노그램 문양이 새겨진 '비프 만두'는 3개에 4만 8천 원이라는 가격으로 화제가 되기도 했습니다.특히 '구찌 오스테리아 서울'과 '르 카페 루이비통'은 압구정로 대로변 같은 블럭에 자리 잡아 직선거리가 100ｍ도 되지 않습니다.바로 옆 블럭엔 카페 디올 청담이 구찌 오스테리아 서울과 마주 보고 있습니다.세 명품 브랜드가 지근거리에서 외식 사업 경쟁을 벌이게 된 셈입니다.다만 이미 서울에서 3년 넘게 운영해온 구찌 오스테리아와 달리 르 카페 루이비통은 첫 상설 레스토랑이어서 개점 초반 예약에서는 루이비통이 앞서는 분위기입니다.두 곳 모두 레스토랑 예약 앱을 통해 예약받고 있는데, 구찌 오스테리아는 이번 주 예약이 가능하고 르 카페 루이비통은 오는 15일까지 예약이 모두 마감됐습니다.이미 에르메스는 신사에 '카페 마당'을, 디올은 청담과 성수 두 곳에서 '카페 디올'을 각각 운영 중이어서 명품 브랜드들의 미식 경쟁이 심화하는 모습입니다.명품 브랜드들이 레스토랑과 카페로 영역을 넓히는 것은 단순한 소비재 판매를 넘어 브랜드 경험을 확장하려는 전략으로 풀이됩니다.소비자들이 오프라인 매장에서 명품 문화를 직접 체험하도록 함으로써 브랜드 충성도를 강화하려는 것입니다.수천만 원을 넘는 명품 브랜드 제품 대신 비교적 합리적인 가격에 명품을 경험하려는 소비자의 수요도 반영된 것으로 풀이됩니다.이들 명품 레스토랑·카페에 위치한 청담동 명품거리에는 버버리, 로로피아나, 몽클레르 등 명품 매장들이 줄지어 자리해있고 기업형 고급 레스토랑도 많습니다.해외 명품 브랜드들이 카페나 레스토랑 등 외식 사업에까지 진출하면서 국내 기업형 외식업체에 어떤 영향을 미칠지에도 관심이 쏠립니다.(사진=연합뉴스)