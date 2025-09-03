뉴스

[날씨] 낮 최고 33도 무더위…충청 이남 최대 60㎜ 소나기

작성 2025.09.03
9월이 되니 밤더위는 다소 누그러졌는데요, 낮 동안에는 무덥겠습니다.

현재도 남부 지방을 중심으로 폭염주의보가 발효 중인 가운데 오늘(3일) 동풍이 불어들면서 강릉과 부산은 31도에 그치겠고 서울과 전주는 33도까지 치솟으며 폭염 특보가 일부 서쪽 지역으로도 확대될 수 있겠습니다.

오늘 충청 이남 지역을 중심으로 5에서 많게는 60mm 안팎의 소나기가 지나겠는데요.

특히 오후부터 저녁 사이, 호남과 경남 지역에는 시간당 20mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아질 수 있어 유의하셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다.

출근길 전국 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 운전 조심하셔야겠습니다.

현재 기온 보겠습니다.

서울과 강릉이 22.7도, 제주 25.5도로 오늘도 일부 해안과 제주를 중심으로 열대야가 나타났고요.

자세한 낮 기온 대구, 광주 32도 예상됩니다.

당분간 남부 지방은 소나기가 자주 내리겠고 내일 새벽부터 오전 사이 중부에는 비가 내릴 전망입니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
