'나토 3종' 이봉관 출석…전 민정수석이 '총재' 변호

김건희 여사에게 이른바 '나토 순방 3종' 귀금속을 건네며 사위의 인사를 청탁했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장과 사위 박성근 전 검사가 어제(2일) 특검 조사를 받았습니다. 이재명 정부 초대 민정수석으로 임명됐다가 닷새 만에 물러난 오광수 전 수석이 통일교 한학자 총재의 변호를 맡았습니다.



권민규 기자입니다.



서희건설 이봉관 회장이 어제 오전 김건희 특검에 출석했습니다.



휠체어에 탄 채 모습을 드러낸 이 회장은 취재진 질문에 답하지 않았습니다.



[이봉관/서희건설 회장 : (김건희 여사에게 6천2백만 원 목걸이 직접 주신 거 맞나요?) …….]



이 회장은 대선 직후인 지난 2022년 3월 김 여사에게 6천만 원대 반클리프 아펠 목걸이와 브로치, 귀걸이 등 이른바 '나토 3종 세트'를 건네고, 맏사위 박성근 전 검사의 공직 진출을 청탁한 혐의를 받습니다.



특검팀은 이 회장을 상대로 귀금속 제공 및 청탁 경위 등을 조사했는데, 이 회장이 진술거부권을 행사하지는 않은 것으로 알려졌습니다.



다만, 오후 5시쯤 이 회장의 건강상 이유로 조서 열람과 서명, 날인 등의 절차 없이 조사가 중단됐습니다.



이 회장과 함께 맏사위이자 인사 청탁 대상이었던 박 전 검사도 어제 오후 참고인 신분으로 특검 사무실에 출석했습니다.



박 전 검사 역시 취재진 질문에 아무 말도 하지 않았습니다.



이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 전달하고 약 3개월 뒤, 박 전 검사는 당시 한덕수 국무총리의 비서실장으로 임명됐습니다.



특검팀은 박 전 검사에게 비서실장 발탁 경위 등을 조사한 것으로 알려졌습니다.



한편, 오광수 전 민정수석이 한학자 통일교 총재 변호인 자격으로 어제 특검 사무실을 방문해 특검 간부들을 만난 것으로 확인됐습니다.



오 전 수석은 특검 측과 한 총재 소환 일정 등을 협의한 것으로 알려졌습니다.



검찰 고위 간부 출신인 오 전 수석은 이재명 정부 초대 민정수석으로 임명됐다가 차명 부동산 의혹이 불거지며 닷새 만에 사퇴한 인물입니다.



