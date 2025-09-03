푸틴·시진핑·김정은 망루에…최대 규모 열병식 예고

<앵커>



조금 뒤 치러질 중국 전승절 열병식에서는 66년 만에 북중러 세 나라 정상이 한자리에 선 모습이 전 세계에 공개됩니다. 역대 최대 규모의 행사를 앞두고 베이징의 경비도 가장 높은 수준으로 강화된 상태입니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



전승절 열병식이 열리는 톈안문 광장은 아예 접근 자체가 통제됐습니다.



열차역에는 가림막이 설치됐고 곳곳에 공안이 배치돼 검문검색을 강화하고 있습니다.



오전 10시, 70분 동안 이어질 전승절기념식은 70주년 때와 마찬가지로 시진핑 주석의 연설로 시작할 것으로 보입니다.



[시진핑/중국 국가주석 (2015년) : 중국인민해방군은 세계 평화 수호라는 신성한 사명을 충실히 집행하고 있습니다.]



이어지는 열병식에서는 총 45개 부대가 참여해 시진핑 주석의 사열을 받고, 이어 각 부대가 광장을 행진합니다.



10년 전 1만 2천 명이던 참가 인원은 2만 2천 명으로 늘어 역대 최대 규모입니다.



미국 본토까지 사정권으로 하는 대륙 간 탄도미사일 둥펑 41과 무인 전투기 페이홍 97 등도 공개될 전망입니다.



[장샤오강/중국 국방부 대변인 : 우리 군이 과학기술 발전과 전쟁 양식의 변화에 적극적으로 적응하고 있음을 보여줍니다.]



가장 관심을 모으는 것은 냉전 후 66년 만에 한자리에 모이는 북중러 정상의 자리 배치입니다.



10년 전에는 시 주석 오른편에 푸틴 러시아 대통령, 이어 박근혜 당시 대통령이 앉았고 왼쪽에는 장쩌민, 후진타오 등 이전 주석들이 자리를 잡았습니다.



냉랭했던 북중 관계를 반영하듯 최룡해 북한 노동당 비서는 맨 오른쪽 끝 편에 자리했습니다.



크렘린궁은 이번 행사에서 시주석 오른편에 푸틴, 왼편에 김정은이 앉는다고 밝혔습니다.



중국을 중심으로 북, 러가 나란히 하는 상징적인 장면이 연출되는 건데 이 경우 외빈을 오른쪽에 앉게 한 관행도 깨지게 됩니다.



열병식 참석을 위해 출국한 우원식 국회의장은 김정은 위원장과의 만남 기회가 있을지는 모르겠지만 만나게 된다면 한반도 평화 문제에 관해 논의하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김종미)