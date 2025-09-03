북한도 '베이징 도착' 보도…김주애 첫 해외 동행

<앵커>



북한조선중앙통신이 공개한 김정은 위원장의 베이징 도착 사진을 보면 김 위원장의 딸 김주애가 그 뒤를 따르는 모습이 보입니다. 김 위원장이 후계자로 거론되는 김주애를 해외 공식 방문에 데려간 것은 이번이 처음입니다.



안정식 북한전문기자입니다.



<기자>



북한이 어젯(2일)밤 9시쯤 조선중앙통신을 통해 김정은 북한 국무위원장이 베이징에 도착했다고 보도했습니다.



조선중앙통신은 김 위원장이 현지시간으로 오후 4시 중국 수도 베이징에 도착했다며, 김 위원장을 왕이 외교부장 등 중국 인사들이 맞이했다고 전했습니다.



김 위원장은 "6년 만에 또다시 중국을 방문하게 된 것을 기쁘게 생각한다"면서 시진핑 국가주석의 환대에 사의를 표했다고 중앙통신은 전했습니다.



중앙통신은 김정은이 전용열차에서 내려 중국 인사들과 악수를 나누는 사진과 중국 측의 환영식 사진을 공개했는데, 김정은의 딸 김주애가 동행한 것이 확인됐습니다.



김주애는 김정은 바로 뒤에 서서 김정은이 중국 인사들과 악수를 나누는 모습을 지켜봤습니다.



북한에서 후계수업을 받고 있는 김주애가 김정은의 해외방문까지 동행하면서, 김정은이 중국 전승절 열병식과 다른 외교 일정을 소화하는 과정에서 김주애가 어떤 행보를 보일지 주목됩니다.



김정은의 이번 방중에는 최선희 외무상과 김성남 노동당 국제부장, 조용원 당 조직비서와 김덕훈 경제부장 등이 동행하고 있습니다.



최선희와 김성남은 북한 외교를 담당하는 인물이고, 조용원은 당 조직을 총괄하며 국내 상황을 챙기는 차원에서, 김덕훈은 중국, 러시아와 경제 문제 논의에 대비하는 차원에서 동행한 것으로 보입니다.



(영상편집 : 최진화)